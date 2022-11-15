«العربية أبوظبي» تسير رحلتين أسبوعياً إلى طشقند

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت «العربية أبوظبي» عن إطلاق رحلات جديدة إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار إسلام كريموف طشقند الدولي من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً ابتداءً من 7 ديسمبر 2022. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي: يسعدنا إضافة العاصمة الأوزبكستانية طشقند إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.

وتواصل «العربية أبوظبي» استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة الإماراتية مع العديد من الوجهات الدولية، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في الإمارات.

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