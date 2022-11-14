الشارقة تطلق هوية «سد الرفيصة» السياحية في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» الهوية المرئية الجديدة لـ«سد الرفيصة»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الوجهة ودعم الحراك السياحي فيها، والترويج للمنتجات والتجارب والخدمات السياحية والترفيهية المتكاملة التي تقدمها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحفل إطلاق الهوية المرئية الخاصة بـ «سد الرفيصة» عقد صباح أمس بخورفكان، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومجموعة من المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، وعدد من ممثلي جهات القطاع الخاص، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

طبيعة

وتستلهم الهوية المرئية لـ«سد الرفيصة» عناصر تصميمها من الطبيعة والبيئة المحيطة وأصالة المكان والموروث الثقافي لأهل المنطقة، والتي تنعكس في مضامين قصتها، وتعكس شغف محبي المغامرات والأنشطة الجبلية والرياضية وعشاق الثقافة والتاريخ والآثار والطبيعة، كما تحفز السياح والزوار على استكشاف آفاق رحبة وتقدم للجميع تجارب استثنائية وجديدة.

تعزيز

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «يأتي إطلاق الهوية المرئية الجديدة لسد الرفيصة، انسجاماً مع التوجهات في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة، وتأكيداً على رؤية الهيئة تجاه ترسيخ حضور الإمارة على خارطة السياحة العالمية، من خلال إبراز المقومات والإمكانات التي تتميز بها وجهات الإمارة، مع ما تقدمه من تجارب سياحية استثنائية ومتنوعة كالمغامرات والأنشطة البيئية والجبلية والبحرية وغيرها الكثير، مما يسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الزوار والسياح القادمين للوجهة».

وأضاف: «تهدف هيئة الإنماء التجاري والسياحي من خلال إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة إلى تحسين التجربة السياحية وتطوير منتجها بشكل دائم بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم الخطط والجهود في الترويج لإمارة الشارقة، والمنطقة الشرقية خصوصاً كوجهة سياحية متكاملة، ويسلّط الضوء على ما تتمتع به الوجهة من مقومات طبيعية تزخر بالتاريخ والآثار والموروث الثقافي، مما يجعلها جاذبة للسياح والزوار على مدار العام. وتعتبر هذه الهوية المرئية، إضافة قيمة تثري محفظة (سياحة الشارقة) في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية في الإمارة».

تجربة

وتخلل المؤتمر الصحفي، حفل تكريم لعدد من الجهات وفرق العمل الداعمة والمتعاونة مع الهيئة في تحسين التجربة السياحية في سد الرفيصة. ليُختتم برنامج المؤتمر، باستعراض مجموعة من الرياضات المائية في السدّ، قدمها «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية».

استراحة «سد الرفيصة»

وتعد استراحة «سد الرفيصة» واحدة من أجمل المشاريع البيئية وأكثرها جاذبية في المنطقة الشرقية بمدينة خورفكان، حيث تبلغ مساحة البحيرة أكثر من 82 ألف متر مربع بعمق يصل إلى 13 متراً، وتتضمن الاستراحة مجموعة من المرافق السياحية والخدمية ذات المستوى العالمي التي تلبي تطلعات الزوار المتنوعة.

ويقدم «سد الرفيصة» للزوار والسياح جولات في البحيرة بقوارب بمحركات، وأخرى بقوارب الكاياك التي تتيح لهم فرصة التجديف، وإطعام البط والطيور والسلاحف المائية، واستكشاف البحيرة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بها.

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