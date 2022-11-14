«الإمارات للعطلات» تمنح ضعفي أميال سكاي واردز على برامجها الشتوية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الإمارات للعطلات» ذراع طيران الإمارات لتنظيم البرامج السياحية، عن توفير برامج عطلات شتوية للمسافرين من دولة الإمارات إلى العديد من الوجهات الشهيرة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات، مع مضاعفة أميال سكاي واردز المكتسبة ومزايا أخرى.

وصممت «الإمارات للعطلات» برامج خاصة تبدأ من 2530 درهماً إلى وجهات مميزة مع مجموعة متنوعة من العروض للاختيار، من بينها: تقديم الطعام للعائلات مع إقامة الأطفال مجاناً، وترقيات مجانية للأزواج. ويمكن للعملاء تجربة بعض من المنتجعات الرائعة في أشهر الوجهات السياحية، مثل جزر المالديف وموريشيوس وسيشيل وسريلانكا وتايلند وماليزيا وبالي ولانكاوي ولندن وباريس واسطنبول وزيوريخ. ويمكن للعملاء كذلك الاستمتاع بخيارات دفع مرنة مع إيداع 199 درهماً للشخص الواحد عند الحجز قبل 30 يوماً من موعد السفر.

وعززت «الإمارات للعطلات» عرض أميال سكاي واردز، حيث يكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الآن ميل سكاي واردز واحداً مقابل إنفاق 15 درهماً، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز المكتسبة على رحلات طيران الإمارات التي تعد جزءاً من البرنامج. وتقدم «الإمارات للعطلات»، لفترة محدودة فقط، ضعفي أميال سكاي واردز على جميع حجوزات العطلات حتى 1 ديسمبر. وهذا يعني أن العملاء سيحصلون على ميلي سكاي واردز مقابل إنفاق كل 15 درهماً، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز المكتسبة على رحلات طيران الإمارات.

ويمكن للعملاء، بعد الدخول إلى حساباتهم مع سكاي واردز طيران الإمارات عبر emiratesholidays.ae الاطلاع على أميال سكاي واردز الإضافية التي سيكتسبونها، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز على رحلاتهم مع طيران الإمارات. كما يمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال سكاي واردز على برامج «الإمارات للعطلات» من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 8004969.

ويمكن لعائلة مكونة من 4 أفراد السفر إلى موريشيوس في ديسمبر المقبل أو يناير 2023، والإقامة 5 ليال في منتجع خمس نجوم، مثل منتجع وسبا راديسون بلو أزوري، والاستمتاع بخصم 15% على الإقامة وعروض إقامة مجانية للأطفال وترقية مجانية للبرنامج بحوالي 24244 درهماً. ويكسب عملاء «الإمارات للعطلات» عادةً 1356 ميل سكاي واردز مقابل البرنامج. إلا أن المكسب مقابل البرنامج يتضاعف إلى 2712 ميلاً مع حملة ضعفي أميال سكاي واردز. وبالإضافة إلى ذلك، سيكسب كل واحد من أفراد العائلة مقابل الرحلة ما لا يقل عن 2100 ميل سكاي واردز يمكن تجميعها معاً في حساب «سكاي واردز طيران الإمارات العائلي My Family Emirates Skywards».

وينعم المسافرون الذين يحجزون مع «الإمارات للعطلات» براحة البال، حيث يسافرون في راحة وأمان على رحلات طيران الإمارات، مع تلقي الدعم والتوجيه عند الحاجة، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وعروض «الإمارات للعطلات» الخاصة متاحة للحجز حتى 1 ديسمبر المقبل، على أن تتم العودة بحدٍ أقصى حتى 31 مارس 2023. وتخضع العروض كالعادة لبعض الشروط والأحكام.

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