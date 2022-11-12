زيادة أعداد السائحين إلى اليابان 15 ضعفاً في شهر

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أظهرت بيانات حكومية أن عدد السائحين الذين وصلوا إلى اليابان في أكتوبر زاد بأكثر من 15 ضعفًا عن الشهر السابق إلى 288,909 سائحين بتأثير إزالة جميع قيود الدخول تقريبا المتعلقة بفيروس كورونا. وكان العدد اليومي للسائحين في سبتمبر لا يتجاوز ألفي سائح لكنه قفز إلى ما يقارب 13 ألفا

بعد رفع السقف المفروض على عدد الوافدين يوميًا وفقًا لوكالة السياحة اليابانية.

وذكرت الوكالة أن عدد السائحين إلى اليابان في نوفمبر بلغ 140,315سائحًا حتى يوم الاثنين الماضي.

وكانت اليابان أغلقت الحدود ..وتعد من بين آخر الدول التي بدأت بتسهيل إجراءات الدخول.

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