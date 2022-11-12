اتفاقية مشاركة بالرمز بين طيران الإمارات وطيران الخليج

المصدر: وام

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وقعت طيران الإمارات وطيران الخليج خلال فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران /BIAS/ 2022 الذي اختتم أمس بقاعدة الصخير الجوية..اتفاقية رمز مشترك تتيح لعملاء طيران الخليج مواصلة سفرهم من دبي إلى العديد من وجهات طيران الإمارات عبر شبكة خطوطها العالمية.

واستقطبت طائرة الإمارات A380بتقسيم الدرجات الأربع اهتماما كبيرا من جمهور المعرض حيث تردد عليها أكثر من 8 آلاف زائر خلال ظهورها ليومين في المعرض .

ووقع الاتفاقية السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات والقبطان وليد الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بحضور سعادة زايد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج وعدد من كبار المسؤولين في الناقلتين.

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