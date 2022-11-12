طائرة الإمارات A380 تستقطب آلاف الزوار في معرض البحرين للطيران

المصدر: وام

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استقطبت طائرة الإمارات A380 بتقسيم الدرجات الأربع اهتماماً كبيراً من الجمهور، حيث تردد عليها أكثر من 8 آلاف زائر خلال ظهورها ليومين في معرض البحرين الدولي للطيران (BIAS) 2022، الذي اختتم يوم أمس (الجمعة) بقاعدة الصخير الجوية.

ووقعت طيران الإمارات وطيران الخليج خلال اليوم الأول للمعرض اتفاقية رمز مشترك، تتيح لعملاء طيران الخليج مواصلة سفرهم من دبي إلى العديد من وجهات طيران الإمارات عبر شبكة خطوطها العالمية. ووقع الاتفاقية السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، والقبطان وليد الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بحضور سعادة زايد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج وعدد من كبار المسؤولين في الناقلتين.

ولقيت طائرة الإمارات A380 إعجاب آلاف الزوار، الذين اطلعوا على مرافقها وتجهيزاتها الفريدة والمتقدمة، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بلمساتها الخشبية الأنيقة وتصميم مقاعدها الجلدية مع مساحة رحبة لتمديد الساقين، بالإضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى، مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة وطاولة جانبية للمشروبات.

وإلى جانب الطائرة العملاقة، عرضت طيران الإمارات أيضاً طائرة التدريب "إمبراير Phenom 100EV" التابعة لأكاديمية الإمارات لتدريب على الطيران، التي تردد عليها أعداد كبيرة من المهتمين بمهنة الطيران من الجنسين.

وطيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم. وتشغل حالياً نحو 80 طائرة من هذا الطراز تخدم 37 وجهة في 26 دولة انطلاقاً من دبي، مع خطط لتشغيل المزيد من خدمات A380 بنهاية السنة المالية الجارية. وبدأت طيران الإمارات مطلع نوفمبر الجاري برنامجاً ضخماً يستغرق تنفيذه عامين بتكلفة عدة مليارات من الدولارات، لتحديث 120 طائرة، حيث سيجري تغيير المقصورات الداخلية، بما في ذلك تركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتخدم طيران الإمارات البحرين منذ عام 2000، وتشغل حاليا 3 رحلات يومية بين دبي ومطار البحرين الدولي. وسبق لطيران الإمارات أن شغّلت طائرتها الرائدة A380 إلى البحرين عدة مرات في الماضي للاحتفال بفعاليات وطنية.

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