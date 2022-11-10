شراكة بين «جيتكس» و«رويال جت» لتشغيل رحلات خاصة حصرية إلى قطر

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة رويال جت، الشركة العالمية في مجال الطيران الخاص الفاخر، والحائزةجوائز، وجيتكس للطيران الخاص شراكة لتشغيل رحلات طيران خاصة حسب الطلب بين دبي والدوحة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

شركة رويال جت هي واحدة من أكثر الأسماء المرموقة في مجال الطيران الخاص، والتي تأسست في عام 2003، وباتت اليوم تمتلك وتدير أكبر أسطول في العالم من طراز بوينج بيزنس (11 طائرة).

ستسهم هذه الشراكة بدمج خبرات الشركتين، لتقديم تجارب عملاء متميزة، حيث سيتم رفع مستوى تجربة العملاء المسافرين، وتوفير رحلة فاخرة على متن طائرة بوينج بيزنس المجهزة بأحدث التقنيات، والتي تقدم مفهوماً مخصصاً لكبار الشخصيات، تتسع الطائرة لـ30 مقعداً وتتضمن كل وسائل الراحة المناسبة للرحلة القصيرة بين المدينتين.

قال محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: «ستمكن الشراكة مع جيتكس شركة رويال جت من تلبية الطلب على الطيران الخاص، خلال هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، وسيختبر العملاء أفضل تجربة على متن الطائرة على متن أسطول رويال جت ذي المستوى العالمي، إلى جانب محطة جيتكس، التي ستوفر صالاتهم الراقية الخاصة خدماتهم المتخصصة لكبار الشخصيات من المسافرين.

في صالة كبار الشخصيات في جيتكس في دبي يتم دعوة الركاب، للاستمتاع بأولوية الدخول والخدمة الشخصية والضيافة الفاخرة في الصالات المريحة والهادئة، واكتشاف المساحات المخصصة للرفاهية أيضاً والمجموعات الفنية المختارة وحتى الاستمتاع بملعب كرة القدم. سيتولى فريق جيتكس جميع الإجراءات الرسمية قبل الرحلة، وسيكون الركاب جاهزين للمغادرة، خلال دقائق من دخولهم إلى المطار.

وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتكس، قائلاً: هذه الشراكة الجديدة وغير المسبوقة مع رويال جت هي انعكاس لطموحاتنا العالية، وتأكيد على تعاون بين شركتين في قطاع الطيران الخاص لتقديم تجارب جديدة، تتجاوز توقعات عملائنا. من خلال الجمع محطة جيتكس المتميزة وصالة كبار الشخصيات الفاخرة وخبرة التأجير الخاصة لشركة رويال جت يسعى فريق جيتكس دائماً، لتقديم فرص جديدة لعملائنا، لضمان ترسيخ ذكريات فريدة لا تُنسى، من خلال تقديم تجربة فاخرة للسفر على متن طائرة خاصة، يبلغ سعر تذكرة ذهاب وعودة 29000 درهم إماراتي لكل مقعد.

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