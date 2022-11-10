المصدر: (دبي - البيان)

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن استمرار التعافي القوي للسفر الجوي في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات المسافرين التي صدرت مؤخراً، حيث شهد إجمالي حركة السفر ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بسبتمبر 2021، بينما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 73.8% من المستويات المسجلة في سبتمبر من عام 2019.

وانتعشت حركة السفر المحلية في سبتمبر 2022 بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي حركة السفر المحلية في سبتمبر 2022 إلى 81% من المستوى المسجل في الفترة ذاتها من عام 2019.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 122.2% قياساً بمستويات سبتمبر 2021. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في سبتمبر 2022 إلى 69.9% من مستويات سبتمبر من عام 2019. وحققت جميع الأسواق نمواً قوياً، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: يواصل الطلب على النقل الجوي التعافي بشكل مطرد برغم الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعيشها العالم.

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