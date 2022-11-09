18 جهة ضمن وفد «سياحة الشارقة» في «سوق السفر العالمي 2022» بلندن

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها بنجاح في سوق السفر العالمي 2022 الذي عقد أخيراً في لندن، وشاركت الهيئة بسلسلة من اللقاءات والحوارات، جمعت خلالها 18 جهة تمثل مختلف المجالات والاختصاصات من القطاعين العام والخاص وعدد من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في إمارة الشارقة، للترويج للإمارة سياحياً، وتسليط الضوء على مكانتها العالمية الراسخة، واستعراض المقومات السياحية التي تزخر بها الشارقة.

ونظمت الهيئة في اليوم الثاني من المعرض مؤتمراً صحافياً، استعرض أهمية تفعيل دور السياحة في تعزيز النمو ودعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين كل الأطراف المعنية لبحث سبل الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة التي ستعيد تشكيل مستقبل منظومة السفر والسياحة العالمية.

وخلال المؤتمر، أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي ترسيخاً لحضور إمارة الشارقة في المحافل والمعارض العالمية والتي من خلالها نسلط الضوء على مستجدات الإمارة من المشاريع التنموية النوعية ومشاريع البنية التحتية إلى جانب الجهود التنموية في القطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني الذي يحقق استدامة القطاعات الحيوية كافة».

وحول ما تتميز به مكانة الشارقة السياحية على النطاق العالمي، قال المدفع: «إن إمارة الشارقة تملك خيارات سياحية متنوعة ونقاط جذب مميزة تجعلها وجهة للسياح والزوار، وأن ما توفره الإمارة من تجارب استثنائية متنوعة في جميع وجهاتها على مدار العام بالإضافة إلى ما تمتلكه من خيارات في السياحة الترفيهية والثقافية والرياضية والصحراوية والجبلية، وسياحة الأعمال فضلاً عن أجندة فعالياتها السنوية، يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة».

وقال المدفع: «إن قطاع السياحة قطاع حيوي وسريع النمو والتجدد، وهذا يتطلب منا في (هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة) التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لوضع خطط استراتيجية وبرامج تطويرية تدعم عملية الترويج لمقومات الإمارة ومنتجها السياحي وعوامل الجذب فيها». موضحاً أن الهيئة تركز ضمن مشاركتها على إبراز التنوع الكبير في التجارب والمنتجات السياحية للإمارة، ما بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية والفعاليات وخيارات الإقامة والعديد من المشاريع الحيوية الأخرى، ومن خلال تقديم تجربة سياحية مميزة تثري تجربة السائح الأوروبي خلال فترة تواجده في إمارة الشارقة.

وكشف عدد من رؤساء الجهات والمسؤولين خلال المؤتمر الصحافي مستجدات القطاع السياحي، وتم تسليط الضوء على مجموعة مميزة من المشاريع والخدمات والمنتجات السياحية الجديدة في إمارة الشارقة، التي من شأنها أن تدعم الحراك السياحي والاقتصادي في الإمارة.

هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن إمارة الشارقة نجحت في ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز موقعها التنافسي بين مدن العالم وتنويع مزاياها الجاذبة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي، وهو ما تعكسه قائمة المناطق والمشاريع السياحية والتراثية والبيئية المختلفة».

وأوضحت أن مشاركة الهيئة ضمن منصة الإمارة في معرض هذا العام ساهمت بالتعريف والترويج بصورة أساسية بأحدث المشاريع السياحية والبيئية الكبرى في الشارقة، وهو مشروع «سفاري الشارقة»، والتي تعتبر أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، وتضم أكثر من 120 نوعاً من الحيوانات والطيور في بيئات حية تحاكي بيئات القارة السمراء.

ولفتت هنا سيف السويدي إلى أن رحلات السفاري المثيرة باتت تكتسب أهمية كبرى بين أوساط المهتمين بقطاع السياحة والسفر مع تزايد الاهتمام حول العالم بهذا النوع من الرحلات البرية، للاطلاع على روعة الحياة البرية ومكوناتها وتجربة مشاهدة الحيوانات بمختلف أنواعها في بيئة تجمع بين هدوء الطبيعة والمناظر الجميلة.

هيئة مطار الشارقة الدولي

بدوره قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «شكلت مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي فرصة لتعزيز علاقات التعاون مع الخبراء ورواد الصناعة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية وجهة مثالية للمسافرين».

وأضاف المدفع: «إن الهيئة تحرص من خلال حضور الفعاليات المختلفة لهذا الحدث على تقديم تجاربها الناجحة، لا سيما قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» والانطلاق في عملياتها التشغيلية في وقت قياسي نحو تحقيق نسب النمو التي تستهدفها. فقد حقق مطار الشارقة نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحركة الشحن، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام أكثر من 9.5 ملايين مسافر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 12.5 مليون مسافر مع نهاية العام 2022.

واستعرضت الهيئة - خلال مشاركتها - خططها التطويرية الحالية والمستقبلية لمطار الشارقة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطار إلى 20 مليون مسافر.

سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن مشاركة المركز في معرض «سوق السفر العالمي 2022» هو استدامة للعمل الممنهج الذي يسعى من خلاله المركز إلى الترويج للمزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وتعزيز مكانتها المرموقة على صعيد سياحة الأعمال والتي تحظى باهتمام وتقدير عالمي من خلال ما تزخر به من مقومات اقتصادية وسياحية رائدة.

مشيراً إلى أن المركز سجل مشاركة ناجحة في الحدث تكللت بعقد العديد من اللقاءات المهمة واجتماعات العمل الموسعة مع ممثلي كبرى الشركات المشاركة، والتي أتاحت الفرصة للمركز لعرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات التي يقدمها للعارضين والزوار، إلى جانب تسليط الضوء على التطور والنمو المتسارع لأجندة فعاليات المركز والذي بات يستضيف سنوياً أكثر من 40 معرضاً وفعالية من أبرزها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» و«التعليم الدولي»، ومعرض «ستيل فاب» والتي تعد من أهم المعارض على المستوى المحلي والدولي.

«شروق»

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار (شروق): «تسرنا معاودة المشاركة في سوق السفر العالمي 2022 لعرض أحدث مشروعات «شروق» والكشف عن خططنا المستقبلية التي تتماشى في جوهرها مع رؤية الشارقة لتعزيز مكانتها مدينة رائدة للسفر والعمل والسياحة والترفيه في المنطقة العربية».

وأضاف: «وفي إطار مشاركتنا في جناح الشارقة الذي تقوده (هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة) في المعرض، كشفنا للضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم مجموعة متنوعة من المشروعات العالمية التي تطورها «شروق» في عدد من مدن ومناطق الإمارة ضمن مختلف القطاعات التي تشمل الترفيه والضيافة والسياحة والمغامرة والثقافة والتراث، كما عقدنا اجتماعات ولقاءات ومناقشات عدة مع نخبة من كبار المتخصصين في صناعة السفر والسياحة والمستثمرين الذين حرصوا على التعاون مع «شروق» تحقيقاً لتطلعاتهم في التوسع إلى المنطقة من إمارة الشارقة، والمساهمة في تعزيز اقتصاد الإمارة وبيئتها الاستثمارية».

وضم جناح الهيئة في سوق السفر العالمي كلاً من: «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، و«هيئة مطار الشارقة الدولي»، و«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»(شروق)، و«مؤسسة الشارقة للفنون»، و«مركز اكسبو الشارقة»، و«معهد الشارقة للتراث»، و«مجلس الشارقة الرياضي»، و«نادي السيارات القديمة»، و«وكالة مطار الشارقة للسفريات»، و«فنادق الشارقة الوطنية»، و«فندق الرمال الذهبية»، و«فندق ذا شيدي البيت»، فندق «واحة البداير، أحد فنادق مجموعة الشارقة من مسك»، و«منتجع شيراتون الشارقة»، و«منتجع كورال بيتش الشارقة»، و«كوزمو ترافل»، و«أورينت للسفريات» و«مجلة تراف توك».

وشهد سوق السفر العالمي هذا العام انعقاد حوالي 75 مؤتمراً وجلسة نقاشية، بحضور أكثر من 51 ألف مشارك وزائر تقريباً من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والسفر والأعمال وعدد من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالسياحة.

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