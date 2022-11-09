6 حقائق خفيّة قد لا تعرفها عن برج العرب جميرا

المصدر: البيان

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يمثل "برج العرب جميرا" الأعجوبة المعمارية التي رسخت مكانة دبي على الخريطة العالمية، فقد تم تشييد الفندق ذي التصميم الذي يحاكي شكل الشراع ليغدو أيقونة دبي وأحد أبرز معالمها؛ كما يعكس ماضي الإمارة العريق ومكانتها الرائدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم. ويستقطب "برج العرب جميرا" السياح والمصورين وعشاق الضيافة الفاخرة من شتى أنحاء العالم، بالإضافة لكونه أكثر فنادق العالم فخامة ويندرج ضمن محفظة "مجموعة جميرا" الاستثنائية.

وإلى جانب كونه موطناً لعدد من أروع تجارب المطاعم في المدينة، بدءاً من مطعم "المنتهى" الحائز على نجمة ميشلان؛ ومطعم "سال"، الوجهة المثالية الفاخرة للاستجمام والاستمتاع بالأطباق الشهية، وصولاً إلى "تراس برج العرب"، الذي يعكس تصميمه روح الفندق الذي يتسم بالمزج بين الأصالة والمعاصرة والابتكار وتغلفها أجواء الراحة التي تتهادى بها صفحة الخليج العربي، وتحيط به شواطئ ساحرة و24 كبائن تتيح الخصوصية للضيوف، بما في ذلك 8 كبائن ملكية التي تجمع بين ظلال النباتات والمساحات المفتوحة التي تتيح الاستمتاع بأشعة الشمس ليرسم التراس تمازجا فريدا لأجواء مميزة.

أبرز 6 حقائق خفيّة التي قد لا تعرفونها عن "برج العرب جميرا" والتي تسهم بمنح الضيوف والزوار تجارب استثنائية لا تضاهى:

1. طرق نقل في منتهى الفخامة

يمتلك برج العرب جميرا أسطولاً من سيارات رولز رويس ليتيح لزواره إمكانية التنقل من مطار دبي الدولي وإليه أو في أنحاء الإمارة. وللتواقين للاستمتاع بتجربة وصول أكثر فخامة، يمكن للضيوف الوصول إلى الفندق عبر طائرة هيلوكوبتر والتي ستحط على مهبط الطائرات الأيقوني على ارتفاع 212 متراً فوق مستوى سطح البحر.

2. حلم من الذهب

يغطي الديكورات الداخلية لبرج العرب جميرا الذهب من عيار 24 قيراطاً، فقد تم تزيين الفندق الفاخر بنحو 2000 متر مربع من أوراق الذهب عيار 24 قيراطاً.

3. وجهة عافية واستجمام فوق السحاب

علاوة على موقعه الاستثنائي في الطابق 25 في برج العرب جميرا، يعتبر المنتجع الصحي "تاليس" وجهة العافية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد كابري بالاس جميرا، التي توفر للضيوف علاجات حصرية مستوحاة من برنامج ®Leg School. وتلقى هذه العلاجات رواجاً في جميع أنحاء العالم نظراً لتميزها في الوقاية وعلاج آثار السيلوليت واحتباس الماء وجميع مشاكل الأوعية الدموية في الساقين، وقد تم تطوير البرنامج الفريد على مدار عدة سنوات من الممارسة والبحث بهدف المساعدة في تحسين الدورة الدموية في الأطراف السفلية. وتتكون المنهجية العلاجية التي حصل على براءة اختراعها البروفيسور فرانشيسكو كانوناكو، من استخدام المواد الفعالة الغنية والعناصر النشطة في الأوعية، والتي تعمل على خلق تحفيز حيوي للطبقات الجلد الخارجية والداخلية، مما يعزز مرونة وحيوية الجلد ويمنع علامات التمدد.

4. تجارب المطاعم الممهورة بنجوم ميشلان

لا شك أن برج العرب جميرا يتفرد بمشهد مأكولات استثنائي يقوده لفيف من أشهر الطهاة الحائزين على إشادة عالمية عبر دليل ميشلان دبي 2022، والحريصين على تقديم تجارب المطاعم التي تتخطى توقعات الذواقة، لا سيما في مطعم "المنتهى" الحائز على نجمة ميشلان. ويقدم المطعم تحت قيادة الشيف سافيريو سباراغلي طيفاً من المأكولات الإيطالية العصرية بإطلالة أخاذة على مياه الخليج العربي وأفق مدينة دبي الرائع.

5. تجربة التراس وخدمة المساعد الشخصي الفاخرة

يوفر تراس برج العرب جميرا فرص للاسترخاء والاستمتاع بمياه الخليج الرائعة وكذلك الرمال الناعمة التي تم تزويد شواطئ الجزيرة بها لتكون امتدادا لأجواء الشواطئ الطبيعية المحيطة على امتداد ساحل دبي لتكتمل التجربة وسط تصميم عصري فريد تم استلهامه من البيئة البحرية. ويعد الضيوف والأعضاء بأرقى تجارب الضيافة العربية الأصيلة؛ فالوجهة الترفيهية الخارجية الفاخرة والحصرية تتربع على مساحة 10000 متر مربع وتمتد لمسافة 100 متر في عمق البحر، وهي موطن لمطعم "سال" ومسبحين مذهلين. توفر الكبائن الخاصة والمكيفة للنزلاء مرافق استثنائية بجانب المسبح مثل منطقة استحمام خاصة وشرفة أرضية تطل على البحر وتوفر أيضاً خدمة المساعد الشخصي وقائمة شهية للمأكولات والمشروبات المنعشة.

6. الكابتشينو الذهبي عيار 24 قيراطاً

يمكن لزوار برج العرب جميرا الاستمتاع بارتشاف كوب كابتشينو مغطى برقائق من الذهب عيار 24 قيراطاً. وكان الفندق الأشهر في دبي قد أطلق The Ultimate Gold Cappuccino التجربة التي يمكن الاستمتاع بها في ردهة "صحن الدار" من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث تُصنع القهوة باستخدام حبوب أرابيكا الممزوجة بالحليب والمغطاة برقائق ذهبية عيار 24 قيراطاً. ويتفرد المشروب بتصميمه الذي يحاكي تصميم الفندق الأيقوني على شكل شراع، ويقدم جنباً إلى جنب مع شوكولاتة Grand Cru Guanaja المطلية بالذهب أيضاً.

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