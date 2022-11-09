تعاون بين «دبي لخدمات الملاحة» والطيران المدني بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مزود خدمات الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية في دبي والمناطق الشمالية، ودائرة الطيران المدني بالشارقة مذكرة تفاهم تهدف للتعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، بحضور الشيخ سلطان عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة ومحمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وذلك في مكتب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بدبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت تتوجه فيه صناعة الطيران نحو التعافي التام، الأمر الذي يحمل معه نمواً اقتصادياً إجمالياً إلى المنطقة. ومن شأن مذكرة التفاهم أن تساعد الطرفين على توسيع خدماتهما لضمان الكفاءة والسلامة الضروريين لمواكبة النمو السريع في ميدان خدمات الملاحة».

وأضاف سموه: «ستقود المذكرة إلى تحقيق كفاءة تشغيلية متفوقة من خلال استغلال أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما أنها تظهر كيف يمكن زيادة التآزر من خلال التعاون بين مختلف الهيئات عبر هدف مشترك يتمثل في جعل الإمارات مركزاً لصناعة الطيران في العالم».

مواكبة

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي: «تحرص دائرة الطيران المدني بالشارقة على مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الطيران، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات بما يعكس المكانة المتميزة العالمية لإمارة الشارقة».

وأضاف: «نتطلع إلى توفير الخبرات وتبادل المعرفة من خلال هذه الشراكة، حيث سيفضي هذا التعاون إلى توحيد ومواءمة النظم داخل مطاري الشارقة ودبي، وبالتالي زيادة التنسيق المشترك ورفع مستوى الكفاءة والسلامة في المطارين».

وشدد على أنه من المهم الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا في قطاع يشهد نمواً متسارعاً مثل الطيران لتحقيق أفضل النتائج. ولا شك أن توقيع مذكرة التفاهم هذه سيساعد على دفع عجلة تنفيذ أحدث التكنولوجيات في مجال الطيران، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستويات الكفاءة والسلامة والكفاءة البيئية بالنسبة لعمليات مطار الشارقة.

معلومات

كما تم توقيع اتفاقية أخرى من قبل كل من الشيخ سلطان عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، تقوم دانز بموجبها بتقديم الخدمات الفنية لمطار الشارقة، مما سيساعد على تعزيز عملية الاستفادة من المعلومات اللحظية للعمليات.

تمكين

واتفق الطرفان على التعاون بغرض استكشاف عناصر التمكين التكنولوجية وفقاً لإطار عمل نظام الطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، وذلك بهدف تحديث وتعزيز الاتصالات الفضائية والبنية التحتية للملاحة والمراقبة. كما سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات العملية وتطوير مواردهما البشرية بغية تسهيل عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

كما تنص مذكرة التفاهم على أنشطة ونظم مشتركة لربط البيانات لما فيه خدمة المصلحة العامة، في حين ستعمل دانز ودائرة الطيران المدني بالشارقة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والتي تنص أيضاً على دراسة إمكانية التعاون الفني بين الطرفين بحيث يمكن لأي من الطرفين تحديد الاحتياجات اللازمة لنمو الطاقة الاستيعابية والنظام البيئي المعزز لجهة السلامة.

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