الإمارات الـ 11 عالمياً في الأداء السياحي

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الــ 11عالمياً على قائمة أفضل الدول في الأداء السياحي، والتي أصدرتها شركة «فورارد كيز» الإسبانية المتخصصة في تحليل قواعد البيانات المتعلقة بالسفر والطيران، بالتعاون مع «سوق السفر العالمي».

وتعتمد فكرة القائمة على رصد عدد الأفواج السياحية، التي زارت كل دولة من دول العالم، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وعدد السياح في كل فوج، وأيضاً عدد الحجوزات للرحلات السياحية المنتظر وصولها إلى كل دولة، ثم مقارنتها بأعداد السياح الذين زاروا الدولة نفسها خلال 2019، أي قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» مباشرة.

وبالتالي تكون المقارنة على حسب أقل الدول في نسبة انخفاض أعداد زوارها في 2022، بالمقارنة مع 2019، أو بمعنى آخر أكثر دول العالم اقتراباً في أعداد السياح الذين زاروها في 2022، من المستويات التي كانت سائدة لديها في 2019، قبل تفشي الجائحة.

وتطرقت إلى تقرير «فورارد كيز» المرفق بالقائمة إلى الإمارات، فذكرت أن الدولة تقترب كثيراً من العودة إلى مستويات السياح، الذين كانوا يزورونها قبل تفشي «كوفيد 19»، وأشار التقرير إلى «إكسبو 2020 دبي»، والذي استضافته دبي على مدى ستة أشهر، وانتهت فعالياته في الـ 31 من مارس الماضي، باعتباره أسهم بفعالية في تعزيز تعافي قطاع السياحة في الدولة من تداعيات الجائحة.

وأضاف التقرير: إن بطولة «كأس العالم لكرة القدم، 2022»، المقرر أن تستضيفها قطر خلال السهر الجاري، ستمنح زخماً إضافياً أيضاً لحركة السياحة في الدولة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب جمهورية الدومينيكان، وهو الدولة الوحيدة، التي سجلت ارتفاعاً في عدد زوارها خلال 2022، بالمقارنة مع عدد زوارها خلال 2019، وبلغت نسبة الارتفاع 5%.

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