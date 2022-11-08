طيران الإمارات تطلب 5 طائرات شحن بوينج 777-300LR جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تقدمها بطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة طراز بوينج 777-300LR. وسوف تتسلم طائرتين في عام 2024 والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025. وترفع الطلبية الجديدة، التي تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار أميركي، إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

وقال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نستثمر في طائرات شحن جديدة حتى نتمكن من الاستمرار في تلبية طلب العملاء بأحدث الطائرات الموفرة للوقود. ويعكس هذا الطلب ثقة طيران الإمارات في نمو الطلب على الشحن الجوي وقطاع الطيران عامةً، كما يخدم استمرار نمونا، الذي يحركه امتداد شبكتنا العالمية، والبنية التحتية المتقدمة للمناولة في مركزنا بدبي، وحلول النقل المتخصصة التي طورتها طيران الإمارات لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات عملائنا".

وقال رئيس بوينج للطائرات التجارية ومديرها التنفيذي ستان ديل: "نقدر الثقة التي تولينا إياها طيران الإمارات باستمرار فيما يتعلق بأسطولها من طائرات البوينج. وسوف يتيح توسيع أسطول طائرات الشحن 777 الإضافية الموفرة للوقود لطيران الإمارات دعم الطلب المتزايد على خدماتها في سوق الشحن ونقل البضائع بسرعة وكفاءة، من المنشأ إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وحول العالم".

وسبق لطيران الإمارات أن أعلنت، في معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، عن استثمار بقيمة مليار دولار أميركي لتوسيع سعة الشحن الجوي، بما في ذلك طائرتان جديدتان من طراز بوينج 777F انضمتا بالفعل إلى الأسطول هذا العام، بالإضافة إلى خطط لتحويل 10 طائرات ركاب بوينج 777-300ER إلى طائرات شحن. ومن المقرر أن تبدأ أعمال تحويل الطائرات العشر في عام 2023.

وكانت طيران الإمارات أول زبون لطائرة الشحن من البوينج 777F. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الطائرة متعددة الاستخدامات أساسية في عمليات الشركة، حيث تخدم رحلات منتظمة ومستأجرة (تشارتر) إلى وجهات عبر القارات الست. وتتيح إمكانيات مدى وحمولة طائرة 777F لطيران الإمارات نقل شحنات حساسة للحرارة والوقت من المنشأ إلى الوجهة بكفاءة، سواء كانت بضائع تتأثر بالوقت أو منتجات طازجة، أو الأدوية والحيوانات الأليفة، أو السيارات وخيل السباق.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولًا من 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F، كما توفر سعة شحن في عنابر أسطول الركاب، المكون من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 عريضة البدن. وتعد "الإمارات للشحن الجوي" واحدةً من أكبر ناقلات الشحن الجوي في العالم، حيث تقدم مجموعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائها.

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