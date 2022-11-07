«روتانا» تخطط للتوسع في أسواق جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «روتانا» المتخصصة في إدارة الفنادق والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن خططها للتوسع في المنطقة عبر مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات العالمية. جاء ذلك خلال فعاليات سوق السفر العالمي في لندن 2022 والتي انطلقت أمس، والذي يعد المنصة المثالية للاجتماع بأصحاب المصلحة الرئيسين والشركاء والعملاء في سوق المملكة المتحدة. وتعد مشاركة «روتانا» في هذه الفعالية السنوية المهمة في قطاع السفر العالمي هذا العام، المشاركة الخامسة عشرة على التوالي، واغتنمت «روتانا» هذه الفرصة للإعلان عن مجموعة مشاريعها المرتقبة على مستوى المنطقة، فضلاً عن إطلاقها أحدث علاماتها «إيدج من روتانا».

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي في روتانا: نستعد لاستقبال عام 2023، الذي نؤمن بأنه سيحمل لنا الكثير من المفاجآت السعيدة، ولا سيّما أننا قد شهدنا في 2022 أداءً رائعاً وتوسعاً مستمراً، فضلاً عن نجاح محفظتنا القوية التي شهدت افتتاح فنادق جديدة في الأسواق الرئيسة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وتركيا وخارجها. ونحن نعمل من كثب مع العديد من مجالس الوجهات الإقليمية لمواصلة تعزيز السياحة، وسوف تسهم خطة توسعنا الاستراتيجية في تحقيق توجهاتنا.

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