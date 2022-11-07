«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين القاهرة ومرسيليا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «العربية مصر» عن إطلاقها لرحلات مباشرة جديدة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطار مرسيليا بروفينس في فرنسا، اعتباراً من 16 ديسمبر 2022.

وتشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تقدم للمسافرين راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى، وتضمن للمسافرين تجربة سفر مريحة واستثنائية. كما تقدم «العربية للطيران» برنامج الولاء المبتكر والذي يتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها واستبدالها بعروض السفر. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة «سكاي كافيه» على متن الطائرة.

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