«العربية للطيران» تطلق رحلاتها إلى ثلاث وجهات جديدة إلى روسيا الاتحادية

المصدر: وام

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أعلنت “العربية للطيران” عن بدء تسيير رحلات جوية من مدينة الشارقة إلى ثلاث وجهات جديدة في روسيا الاتحادية انطلاقا من 1 ديسمبر 2022.

وستُمكّن الرحلات الجديدة المباشرة المسافرين من السفر مباشرة بين مطار الشارقة الدولي والمدن الثلاث والتي تشمل "أوفا" انطلاقا من 1 ديسمبر، و"يكاترينبورغ" انطلاقا 2 ديسمبر، و"كازان" انطلاقا من 3 ديسمبر.

وبإضافة الوجهات الجديدة يصل مجموع عدد وجهات العربية للطيران بين الشارقة وروسيا الاتحادية الى 4 وجهات تشمل العاصمة موسكو.

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