أبوظبي ترحب بالعالم لاكتشاف تجاربها الترفيهية والطبيعية الملهمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملتها الترويجية الجديدة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك»، مسلطة الضوء على مجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية التي تمنح الزوار الإلهام والشغف وفرصة الاسترخاء وتجديد الطاقة والصفاء الذهني، وترحب بالعالم للاستمتاع بلحظات لا تنسى وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية.

وتربط الحملة بين عناصر التراث الثقافي الأصيل، والتجارب الترفيهية المفعمة بالمرح والمغامرة. وترحب جزيرة ياس بالزوار في مدنها الترفيهية العالمية ومعالمها المطلة على واجهتها البحرية الخلابة، مع برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة للعائلات والأصدقاء من كل الأعمار على مدار العام. وعلى بعد 15 دقيقة فقط، تقع جزيرة السعديات، موطن الفنون والثقافة الحية، والتي تحتضن متحف اللوفر أبوظبي بتصميمه المعماري الأيقوني.

وتستضيف منطقة السعديات الثقافية حفلات ومعارض وفعاليات مجتمعية في منارة السعديات، إلى جانب «بيركلي أبوظبي»، المعهد العالمي الرائد للموسيقى المعاصرة وفنون الأداء. وستضم المنطقة أيضاً عدداً من أهم المنشآت الثقافية الجاري تطويرها حالياً، بما في ذلك متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، والمنصة الإبداعية الجديدة «تيم لاب فينومينا أبوظبي». وعلى بعد دقائق معدودة، ينتظر الزوار الشواطئ الرملية الرائعة، ومسارات المشي على ضفاف الخليج العربي، إلى جانب قائمة من المطاعم والمقاهي المفضلة على ممشى السعديات، الذي يشكل وجهة مثالية لمشاهدة لوحة طبيعية مبهرة لغروب الشمس ومياه الخليج.

وعلى بعد ما يزيد قليلاً على الساعة من جزيرة السعديات، تأخذ الحملة الزوار للانطلاق إلى عوالم الفضول والخيال في رحلة عبر الزمن إلى مواقع العين الثقافية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وخوض مغامرات وسط الكثبان الرملية وهدوء الصحراء الساحرة، والتعرف عن قرب على ماضي أبوظبي الخالد في المتاحف والحصون التاريخية.

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