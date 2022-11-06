«طيران الإمارات» ضمن أفضل 100 جهة توظيف في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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نالت «طيران الإمارات» المركز رقم 100 على قائمة أفضل شركات العالم في التوظيف، بحسب القائمة التي أصدرتها مجلة «فوربس» الأمريكية، بالتعاون مع «ستاتيستا» الألمانية المتخصصة في الإحصاءات والتصنيفات.

وبحسب البيانات الواردة في القائمة، فإن عدد الموظفين والعاملين لدى «طيران الإمارات» بلغ في نهاية 2021 نحو 85219 موظفاً.

وتوصلت «فوربس» و«ستاتيستا» إلى الترتيب النهائي للشركات على القائمة، بعد استبيان لهما أُجري على عينة من الموظفين والعاملين قوامها 150.000 شخص ينتمون إلى 57 دولة، ويعملون بنظامي الدوام الكامل والدوام الجزئي لدى شركات ومؤسسات دولية متنوعة. وطُلب من كل موظف وعامل تصنيف مدى رغبته بتزكية الشركة الدولية التي يعمل لديها لأصدقائه وأفراد أسرته.

وتضمنت قائمة هذا العام 800 شركة، واستأثرت 5 شركات أمريكية بالمراكز الخمسة الأولى على القائمة، منها شركتان متخصصتان في إدارة مراكز التجزئة، نالتا المركزين الأولين، وهما على الترتيب «تارجت»، و«هوم ديبوت»، فيما نالت سلسلة فنادق «هيات» المركز الثالث. وتعد قائمة أفضل شركات العالم في التوظيف، 2022، الإصدار السنوي السادس للقائمة التي تُصدرها «فوربس» بصفة سنوية.

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