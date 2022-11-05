الشارقة تروج مقوماتها السياحية في سوق السفر العالمي في لندن

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك الشارقة في «سوق السفر العالمي» في لندن، حيث تستعرض الإمارة أبرز وأهم مقوماتها السياحية أمام المشاركين العالميين ووكلاء وشركات السفر.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «يسعدنا أن نكون جزءاً من جناح الشارقة في هذا المعرض الدولي المهم، حيث نتطلع إلى تعزيز حضور الشارقة وجهة ثقافية عالمية تستقطب وتنظم طيفاً واسعاً من الفعاليات والمبادرات والبرامج التي تشمل مختلف صنوف الفن والإبداع، وتعمل على تفعيل الحراك الثقافي وفتح أبواب الحوار مع كل الهويات الثقافية والحضارية».

وأضافت: «وانطلاقاً من الجانب الثقافي تحديداً، استطاعت الشارقة أن تكون بمثابة مركز جذب إقليمي وعالمي لكل زوارها الذين باتوا يقصدونها بهدف عيش تجربة ثرية ومتفردة ثقافياً وسياحياً في آن معاً».

وأكدت الشيخة حور القاسمي أن ما تقدمه مؤسسة الشارقة للفنون، يأتي استكمالاً للدور الحضاري الذي تقوم به الإمارة، وخصوصاً من خلال برامج المؤسسة ومعارضها النوعية التي تقام على مدار العام، لا سيما بينالي الشارقة الذي يعد منصة فنية رائدة تجمع فنوناً معاصرة من أنحاء العالم.

أكبر سفاري

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في «سوق السفر العالمي» إلى الترويج لسفاري الشارقة بوصفه أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، حيث تنفرد «سفاري الشارقة» باحتوائها على أكثر من 120 نوعاً من الكائنات الحية في بيئة مماثلة لنمط الحياة الأفريقية، مما يجعله واحداً من أهم العناصر السياحية التنافسية التي تمتلكها الشارقة».

وأشارت إلى أن الحضور النوعي والمميز للإمارة في هذا الحدث العالمي الرائد لمحترفي السفر، يعكس الفرص الثرية والمتنوعة التي ستستقطب المزيد من السياح والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار إلى الإمارة للتعرف على معالمها ومشاريعها السياحية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، ومن ضمنها المحميات الطبيعية والمواقع البيئية الرائعة ببعديها السياحي والطبيعي.

وجهة مثالية

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث الدولي تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وذلك بهدف الترويج لإمارة الشارقة وجهة مثالية للسياحة والأعمال، لا سيما أن المعرض يعتبر فرصة لتوسيع شبكة علاقات الأعمال حول العالم، وتبادل المعارف والخبرات، بالإضافة إلى تعزيز حضور المطار في مختلف الفعاليات الدولية».

وحول مشاركة الهيئة هذا العام، أشار إلى أن الهيئة ستستعرض خلال المعرض أبرز الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة لمختلف شركات السياحة والسفر والطيران، والراغبين بالتواجد في المنطقة بهدف تعريف الشركاء العاملين في قطاع السياحة العالمية بما يقدمه مطار الشارقة من التسهيلات لجميع المسافرين والسياح عبر بوابة الشارقة. كما تسعى إلى إجراء العديد من اللقاءات لمناقشة الأفكار وبحث سبل التعاون مع مسؤولي الشركات المشاركة في المعرض، وتسليط الضوء على الفرص التي تقدمها الهيئة لشركات الطيران ومتعاملي المطار.

مشاريع فريدة

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تسلط «شروق» الضوء على المشاريع الحديثة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة والمغامرة والثقافة والتراث التي تسهم بترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً مثالياً للمدينة التي تتناغم فيها الأعمال والحياة والطبيعة».

وأضاف: «أدت المشاريع الحديثة والفريدة التي نفذتها «شروق» على مدار أكثر من 10 أعوام، إلى إثراء السياحة البيئية ضمن رؤية تضع الاستدامة في سلم أولوياتها. ونسعى جاهدين لوضع الإمارة في الصورة الملائمة لها على خارطة السفر العالمي، عبر العديد من الوجهات الجديدة التي تشمل جناح السراي - بيت خالد بن إبراهيم، وواحة البداير من مسك، ونزل الفاية من مسك، ونزل القمر من مسك، ونزل الرفراف من مسك، وقرية نجد المقصار من مسك، بالإضافة إلى مجموعة مشاريع السياحة البيئية التي تتضمن كلاً من رحال من مسك، ومشروع مغامرات جديد في خورفكان».

البطولات الكبرى

من ناحيته، أعرب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن الدور الذي تلعبه الرياضة في التعبير عن إمكانات الدول ومميزاتها المتنوعة تاريخياً وجغرافياً، مما يعكس حضارتها وتطورها، وقال: «إن استضافة كبرى البطولات والأحداث العالمية والاحتكاك بشكل مباشر بضيوف الإمارات يقدمان رسالة مباشرة وقوية للجميع، وهي في تأثيرها قد تكون أقوى من الرسائل الدعائية التقليدية التي تستخدمها مكاتب السياحة والسفر على مدار العام».

وأضاف إن المجلس حريص على دعم كل الجهود التي تصب في مصلحة دولة الإمارات عالمياً والترويج لأبرز وجهاتها السياحية، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أضف إلى ذلك أن هناك شراكة استراتيجية تجمعنا مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهي نابعة من إيمان راسخ بأن الرياضة رافد مهم للسياحة.

أفضل الوجهات

وحول مشاركتهم الأولى في سوق السفر العالمي، قال الدكتور علي أحمد أبو الزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: «تأتي مشاركة النادي في هذا الحدث الأبرز بقطاع السياحة على المستوى العالمي لتعزيز مكانة الشارقة واحدة من أفضل الوجهات السياحية الداعمة للأنشطة الرياضية واستقطاب هواة ومحبي السيارات القديمة، ولتسليط الضوء على أنشطة وفعاليات النادي».

وأضاف: «يضم النادي متحفاً متخصصاً بالسيارات القديمة، يتيح للزوار تجربة فريدة من خلال مشاهدة تشكيلة واسعة من السيارات العريقة التي تحاكي مراحل تطور صناعة السيارات، كما يضم النادي أجندة فعاليات سنوية، أبرزها مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي يعد واحداً من أكبر المنصات التي تجمع محبي هذه الرياضة، ويتم تنظيمه في الأماكن السياحية الجاذبة في إمارة الشارقة، وشاهدنا من خلال المشاركات السابقة في هذا المهرجان الإقبال النوعي من جميع السياح والمهتمين، لا سيما أن المهرجان يضم عروضاً فنية وثقافية عائلية مصاحبة تعتبر مقصداً للسياح والهواة ولعشاق السيارات القديمة».

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