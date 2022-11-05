طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس

المصدر: دبي - البيان

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استأنفت طيران الإمارات تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس، التي كانت متوقفة منذ انتشار جائحة «كوفيد 19». وحظيت طائرة الإمارات بوينج 777 باستقبال حار لدى وصول الرحلة «إي كيه 247» إلى البرازيل والأرجنتين، حيث نظم مطار جالياو في ريو دي جانيرو تحية تقليدية للطائرة بخراطيم المياه، كما لقي الركاب وأفراد الطاقم ترحيباً من راقصي السامبا.

وقام سالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمركتين، وستيفان بيرارد، مدير طيران الإمارات في البرازيل، بتدشين عودة خدمة دبي - ريو دي جانيرو - بوينس آيرس، بقص شريط تقليدي قبل صعودهم إلى الطائرة التي واصلت خط سيرها إلى بوينس آيرس.

ولدى وصول الطائرة إلى مطار إيزيزا منيسترو بيستاريني في بوينس آيرس، استقبل مسؤولون أرجنتينيون الرحلة «إي كيه 247»، بمن فيهم وزير النقل ألكسيس راؤول غيريرا، ووزير السياحة ماتياس لامنس، ومديرة الطيران المدني باولا تامبوريلي وسعيد عبدالله القمزي سفير الإمارات لدى الأرجنتين. وتميز حفل الاستقبال في بوينس آيرس بأداء رقصة التانغو.

130 وجهة

وباستئناف خدمتها إلى الأرجنتين، التي أطلقت للمرة الأولى في 2012، تكون طيران الإمارات استعادت أكثر من 90% من شبكة خطوطها قبل الجائحة، حيث تغطي حالياً أكثر من 130 وجهة، بما فيها دبي. وستعمل الرحلات الأربع أسبوعياً من دبي إلى ريو دي جانيرو وتواصل خط سيرها إلى بوينس آيرس.

وتغادر الرحلة «إي كيه 247» مطار دبي 4 مرات في الأسبوع الساعة 8:05، وتهبط في ريو دي جانيرو 3:25 عصراً. وبعد توقف ساعة و45 دقيقة، تواصل طيرانها إلى الأرجنتين الساعة 5:10 مساءً، لتصل بوينس آيرس 8:40 مساءً. أما رحلة العودة «إي كيه 248»، فتقلع من بوينس آيرس 10:20 ليلاً وتصل ريو دي جانيرو 1:10 بعد منتصف الليل، ثم تغادر 2:55 صباحاً إلى دبي لتصلها 11:35 ليلاً. (المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وريو دي جانيرو وبوينس أيرس). وتشغل طيران الإمارات أيضاً رحلات يومية بين دبي وساو باولو بإيرباص A380.

ويساهم استئناف رحلات طيران الإمارات إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس في تعزيز حركة التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم من خلال «الإمارات للشحن الجوي». وإضافة إلى حمولتها من الركاب وأمتعتهم، فإن طائرة الإمارات بوينج 777 تستوعب في عنابر الشحن ما يصل إلى 20 طناً من البضائع في كل رحلة.

ومنذ 2007، نقلت طيران الإمارات على رحلات الركاب، عبر ريو دي جانيرو وساو باولو، 58 ألف طن من الصادرات و62 ألف طن من الواردات البرازيلية. وتقدم «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً خدمات شحن في البرازيل عبر مطار فيراكوبوس. كما سهلت طيران الإمارات، على مدى السنوات العشر الماضية، تصدير 23 ألف طن من البضائع من الأرجنتين واستيراد 21 ألف طن.

شراكات

يمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من وإلى وجهات أخرى في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الرحلات بين ريو دي جانيرو وساو باولو، الاستفادة من شراكات طيران الإمارات بالرمز والإنترلاين مع ناقلات إقليمية شريكة، مثل «غول» و«لاتام» و«أزول» و«كوبا» و«أفيانكا»، لمواصلة رحلاتهم بسلاسة.

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