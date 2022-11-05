ويز إير أبوظبي تطلق رحلات إلى طشقند

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، عن إطلاق أحدث رحلاتها إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أكبر مدن وسط آسيا.

وتبدأ رحلات ويز إير نحو طشقند في يناير 2023 أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. وتتميز العاصمة الأوزبكستانية طشقند بكونها أكبر مدن وسط آسيا، وإحدى المراكز الرئيسية للسفر والتجارة على طريق الحرير، مما يسهم في جذب السياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعود تاريخ طشقند إلى أكثر من 2.200 عام، وتتمتع بأهمية كبيرة من الناحية التاريخية والمعمارية نتيجة التحولات التي طالتها خلال فترة الاتحاد السوفييتي وبعدها. كما تحتضن طشقند العديد من الصروح التاريخية والمعمارية، بما فيها مدرسة باراك خان وساحة الأمير تيمور وضريح القفال الشاشي.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: نؤكد من خلال إضافة طشقند إلى شبكتنا المتنامية إلى التزامنا في مواصلة توسيع عمليات ويز إير أبوظبي، وستعزز الوجهة الجديدة الربط بين أبوظبي ووسط آسيا وبما ينسجم مع دور الشركة المحوري في دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. كما تنسجم هذه الخطوة مع خططنا للتوسع والتزامنا بتزويد سوق السفر بخيارات ميسورة التكلفة لتوفير الفرصة للمسافرين لاستكشاف باقة متنوعة من الوجهات الجديدة.

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