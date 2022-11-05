شبكة فلاي دبي تنمو إلى 113 وجهة في 53 دولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي أمس إطلاق رحلاتها إلى 6 وجهات جديدة شملت ميلانو وكالياري في إيطاليا وكورفو في اليونان وكرابي وباتايا في تايلاند اعتباراً من العام المقبل إضافة إلى استئناف الرحلات إلى الهفوف اعتباراً من 24 نوفمبر. وجميع الرحلات متاحة للحجز بدءاً من أمس.

وبذلك تكون الناقلة أطلقت، منذ بداية عام 2022، رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك بيزا في إيطاليا، وأوش في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست إلى 113 وجهة في 53 دولة. ما يمثل إنجازاً للناقلة مع وصولها إلى أكبر عدد من الوجهات منذ أن بدأت عملياتها.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة: فخورون برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. وقد حققت صناعة الطيران في دبي تعافياً سريعاً. ومكنتنا مرونتنا وأنموذج أعمالنا القوي من تنمية عملياتنا وتحقيق هذا الإنجاز المهم. ومع نمو شبكتنا إلى 113 وجهة، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا.

وتعد ميلان ثاني أكبر مدينة في إيطاليا وهي واحدة من أكبر وجهات التسوق والسياحة في أوروبا كما أن كالياري وهي عاصمة سردينيا تشتهر بالعديد من المعالم التاريخية والشواطئ الجميلة، أما جزيرة كورفو اليونانية فهي تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها الغني متعدد الثقافات، والبحار الصافية، فضلاً عن عراقتها العالمية.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: سعداء بإطلاق رحلاتنا على مدار العام إلى ميلانو في إيطاليا ورحلاتنا الصيفية الموسمية إلى كورفو في اليونان وكالياري في إيطاليا. ويسعدنا أن نرى تنامي شبكتنا في أوروبا بما فيها وجهاتنا الخمس في إيطاليا. وعلى مدار السنوات الماضية، رأينا نمواً متسارعاً في الطلب إلى السفر من وإلى المنطقة، ونتطلع إلى توفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا. وتعد كرابي وباتايا في تايلاند من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات على حد سواء.

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