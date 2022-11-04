تضاعف أعداد الوافدين إلى ألمانيا من دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت الأرقام الجديدة والصادرة عن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن تضاعف أعداد القادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بين يناير وأغسطس من عام 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 زيادةً في إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى ألمانيا بنسبة 175% مقارنة مع عام 2021، وتصدرت منطقة الخليج قائمة المسافرين القادمين من آسيا بزيادة قدرها 263%. وتعود زيادة أعداد المسافرين جزئياً إلى إعادة فتح الحدود الدولية وتخفيف القيود المفروضة على السفر، أمّا تفضيلهم لألمانيا عن غيرها من البلدان فبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الوطني الألماني للسياحة ضمن حملاته السياحية مثل حملة «لنحتضن الطبيعة الألمانية»، وحملة «فيل جود» التي أطلقها بعد أبحاث مفصلة حول احتياجات السياح.

قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: «تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر مصدر للسياح الوافدين إلى ألمانيا، ما يؤكد على أهمية تماشي الحملات السياحية التي نستثمر فيها مع احتياجات السوق. ونتطلع أيضاً إلى موسم الشتاء والأعياد التي ستبدأ قريباً خلال الشهرين المقبلين، ونواصل جهودنا في نشر حملاتنا السياحية، بما فيها حملتا «لنحتضن الطبيعة الألمانية» و«فيل جود»».

ومن المقرر أن يستمر العمل على الحملات السياحية في عام 2023 مع تحضيرات ألمانيا لموسم الشتاء الذي يتيح أمام السياح فرصة زيارة المنتجعات في تسوغ شبيتسه وجارمش بارتنكيرشن والغابة السوداء ومنطقة هارتس وتاونوس وجبال الخام، للاستمتاع بالتزلج وغيرها من الرياضات الثلجية الحماسية.

وتنطلق فعاليات الأسواق الاحتفالية من نوفمبر حتى 24 ديسمبر، في حين تواصل بعض الأسواق أنشطتها حتى بداية يناير بما يتيح للزوار تجربة تسوق رائعة والاستمتاع بالثقافة المحلية والتلذذ بأشهر مأكولات المنطقة وسط أجواء احتفالية بهيجة. وتشكل الأسواق الاحتفالية مكاناً مثالياً لاختيار الهدايا، إذ تزخر الرفوف في محال البائعين المحليين بمجموعة واسعة من القطع الفنية واليدوية.

وحققت حملة «لنحتضن الطبيعة الألمانية» السياحية نجاحاً كبيراً ولاقت أصداء إيجابية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الترويج للطبيعة في ألمانيا لتشجيع المسافرين من محبي الطبيعة والترفيه على زيارة المناطق الطبيعية المحمية والمتنوعة في ألمانيا، بشكلٍ يتوافق مع حملة «فيل جود».

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