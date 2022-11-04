طيران الإمارات تعيد تعليق رحلاتها إلى نيجيريا لعدم تحويل مبيعات تذاكر

المصدر: البيان

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علقت طيران الإمارات رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ سبتمبر الماضي بسبب تعذر تحويل الأموال من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا التي تعاني من نقص حاد في الدولار.



وقال متحدث باسم طيران الإمارات وفق "تلفزيون دبي" إن الشركة شاركت في عدة اجتماعات مع الحكومة النيجيرية واقترحت طرقاً لتحويل أموال كان من المتعذر تحويلها، «شمل ذلك تحويل 80% على الأقل من أموالنا المحجوزة المتبقية بنهاية أكتوبر 2022 بالإضافة إلى إيجاد آلية مضمونة لتفادي التحديات والتأخيرات المتعلقة بتحويل الأموال مستقبلاً».

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