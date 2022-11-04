طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الأرجنتين

المصدر: وام

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التقى سعادة سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، سعادة سالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكيتين في طيران الإمارات، ومن جانب الأرجنتين سعادة راميرو أوردوكيوكيل وزارة الخارجية للمفاوضات الاقتصادية، وسعادة باولا تامبوريلي مديرة الطيران المدني، و سعادة أوسكار سواريز مدير الأسواق الدولية بوزارة السياحة، وذلك بمناسبة استئناف شركة طيران الإمارات عملياتها التشغيلية إلى جمهورية الأرجنتين اعتبارا من 2 نوفمبر 2022، بعد توقف دام نحو عامين ونصف بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19.

وأكد سعادة القمزي - بهذه المناسبة - أن عودة طيران الإمارات ستساهم في تعزيز حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين واستغلال الإمكانيات الضخمة والفرص الكبيرة التي يزخر بهما البلدان، من خلال توفير انتقال سهل لرجال الأعمال والمستثمرين والسياح على متن أسرع الناقلات نموا وأكثرها تطورا على مستوى العالم.

وأشار سعادته إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين شهدت خلال العام الماضي زيادة كبيرة لتتجاوز 1.111 مليار دولار، وأن استئناف العمليات التشغيلية لطيران الإمارات سيعمل على تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جهته أكد سعادة سالم عبيد الله أن طيران الإمارات ستسيّر أربع رحلات أسبوعياً إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو، ما يوفر للعملاء في الأرجنتين والبرازيل إمكانية الاتصال المباشر مع وجهات الأعمال والترفيه الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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