طيران الإمارات تنال خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز "ألترا" و"أبيكس"

المصدر: البيان

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فازت طيران الإمارات بخمس جوائز عالمية وإقليمية في حفلين مرموقين لصناعة السفر والطيران، وذلك تقديراً لخدماتها الرائدة في الصناعة وشبكتها العالمية وتجارب السفر التي توفرها والتي تعد الأفضل في فئتها.

فقد نالت جائزتين في حفل جوائز "ألترا 2022 ULTRA"، وتم تتويجها بلقبي "أفضل ناقلة جوية في العالم" و"أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط".

كما نالت "جائزة عالمية" و"تصنيف خمس نجوم" و"جائزة المسافرين كأفضل ترفيه عالمي" ضمن جوائز "أبيكس 2023".

واعتماداً على آراء الركاب المعتمدة والتدقيقات المهنية، تم تكريم طيران الإمارات بجائزة "السلامة والرفاه والاستدامة والخدمة على مستوى عالمي"، و"تصنيف عالمي فئة خمس نجوم"، وجائزة اختيار الركاب لأفضل ترفيه عالمي لنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وذلك خلال معرض APEX /IFSA في لونج بيتش ، كاليفورنيا. و"أبيكس" من أكبر اتحادات الناقلات الدولية في العالم، ويستضيف حفل توزيع جوائز الصناعة السنوي منذ عام 2018.

كما اختار قراء مجلة السفر الراقية "ألترا ترافيل يو كيه"، الصادرة عن "ذا تليغراف"، طيران الإمارات كواحدة من أفضل مزودي تجارب السفر الفاخرة في العالم. وتسلم السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، الجائزتين خلال حفل أقيم أمس في بان باسيفيك لندن، بحضور حشد من كبار الشخصيات والمسؤولين في صناعة السفر.

وأعرب السير تيم كلارك عن سعادته بنيل هذا التكريم من جوائز ألترا 2022 وأبيكس مجدداً. وقال: "يعكس هذا الفوز عملنا الجاد والتزام فرقنا بجعل وعد علامتنا التجارية السفر بتميّز دائم حقيقة واقعة للعملاء في جميع أنحاء العالم. جهودنا لا تتوقف، ولدينا استثمارات مستمرة بمليارات الدولارات لتجديد التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة بالكامل، وتوفير قوائم طعام جديدة على متن الطائرة، ومجموعة من التحسينات الأخرى التي ستنقل تجربة طيران الإمارات المميزة إلى آفاق جديدة. ونعمل بفضل شبكتها المتنامية، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست، على مواصلة ربط العالم بأناقة وراحة، عبر مقرنا في دبي".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "ألترا ترافيل" نيكولاس بيري: "تقديم هاتين الجائزتين لطيران الإمارات ليس تقديراً لجودة خدماتها فحسب، بل أيضاً لأن مركزها الشهير في دبي ظل مفتوحاً واستمرت في أداء مهام حيوية خلال الجائحة وخدمة أولئك الذين يحتاجون إلى السفر. من دواعي سرورنا تكريم طيران الإمارات بهاتين الجائزتين المستحقتين، ونتطلع إلى رؤية ما تواصل تقديمه خلال العام المقبل".

وقال رئيس APEX /IFSA التنفيذي الدكتور جو ليدر: "تدقيق أبيكس العالمي هو تحليل متعمق لجودة الخدمة وسلامة الخطوط الجوية وتعزيز الاستدامة. وقد وصلت ثمان ناقلات في العالم إلى مستوى 2023 APEX العالمي. ولا تزال طيران الإمارات تتألق من خلال الاهتمام بعملائها في الدرجة السياحية، والجودة الشهيرة عالمياً لمنتجاتها وخدماتها في الدرجتين الأولى والأعمال، فيما يواصل نظامها الترفيهي صدارته العالمية، وذلك وفقاً لآراء ركاب أكثر من مليون رحلة تلقتها أبيكس وتحققت منها".

تشتهر طيران الإمارات بمبادراتها الرائدة وتجارب السفر التي تضاهى. وقد نالت الناقلة هذا العام أيضاً ثلاثاً من جوائز سكاي تراكس العالمية، وهي: "أفضل درجة سياحية في العالم"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة السياحية في العالم"، وللمرة السابعة عشرة على التوالي "أفضل ترفيه جوي في العالم".

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن استثمار نحو 8 ملايين درهم (2 مليار دولار أميركي) لتعزيز تجربة العملاء على متن الطائرة. ويشمل ذلك: أكبر برنامج تعديل تحديثي لشركة طيران يتضمن تجهيز 120 طائرة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة وأحدث التصاميم الداخلية في جميع المقصورات، ونموذج جديد لتقديم الخدمة يركز على الضيافة وقوائم محسّنة لتزويد العملاء بخيارات راقية وقوائم نباتية جديدة، بالإضافة إلى تجربة "سينما في الأجواء".

كما استثمرت طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار أميركي مع تاليس لتزويد أسطولها المستقبلي من طائرات A350 بالجيل التالي من حلول الترفيه الجوي، وتقديم شاشات عالية الوضوح للركاب وتجربة سينمائية لا تُنسى.

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