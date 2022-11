افتتاح متنزه جيبلي لأنشطة أفلام الأنيمي اليابانية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح أمس متنزه جيبلي على مساحة 7 هكتارات في محافظة آيتشي على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الغرب من طوكيو، ويضم المنتزه أنشطة مستوحاة من أفلام الأنيمي، التي أنتجتها هذه الاستوديوهات اليابانية ذات الشهرة العالمية، بحسب وكالة (جيجي برس).

ويتكون المنتزه من خمس مناطق، تم افتتاح ثلاث منها في اليوم السابق على المنطقتين الأخريين.

ويُعد ”المستودع الكبير“ من أهم تلك المناطق، وهو مرفق داخلي يضم تحفًا ومعارض من أفلام الاستوديو، ضمنًا جندي الروبوت من فيلم ”قلعة في السماء“، وحافلة القط من ”توتورو“.

ويتضمن القسم الأول، المعروف باسم ”Dondoko Forest“، نموذجاً بالحجم الطبيعي للمنزل الذي عاشت فيه الشخصيات الرئيسية في فيلم ”My Neighbor Totoro“ أو جاري توتورو الذي عرض في العام 1988.

وسيكون القسم الثاني بعنوان ”Hill of Youth“ في الحديقة، حيث سيجد الزوار ”World Emporium“ المتجر العتيق الذي ظهر في فيلم” Whisper of the Heart “أو همسة القلب الذي عرض لأول مرة في العام 1995.

على الرغم من أن المتنزه لا يحتوي على أماكن جذب توفر ركوب السيارة، إلا أن مفهومه هو ”التنزه، والشعور بالرياح واكتشاف العجائب“، مع نصح الزائرين بالتجول في مناطق الهواء الطلق الغنية بالطبيعة وإلقاء نظرة على الهياكل والعروض من إبداعات جيبلي.

ويُعرف الاستوديو بتجسيده لمواضيع تتمحور حول الطبيعة، والصداقة، والشخصيات الأنثوية القوية، وآلات الطيران، والقَدَر، والشجاعة.

من بين الأماكن الثلاثة، يحتوي Grand Warehouse على Cinema Orion، مع حوالي 170 مقعدًا، حيث يتم عرض 10 أفلام أنيمي قصيرة لمدة 16 دقيقة للمخرج الشهير ميازاكي هايو.

ويتوقع أن يصبح المتنزه نقطة جذب سياحي رئيسية لمحافظة آيتشي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز