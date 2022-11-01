«طيران الإمارات» تأمل عودة كل رحلاتها لجنوب أفريقيا بحلول مايو

المصدر: جوهانسبرج - رويترز

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قال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا في «طيران الإمارات»: إن الشركة تأمل استئناف جميع رحلاتها، وعددها 49 أسبوعياً، إلى جنوب أفريقيا بحلول مايو المقبل، مع تعافي الطلب على السفر الدولي، وسط تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19».

وكانت الناقلة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن رحلات إضافية بمعدل ثلاث رحلات يومية إلى جوهانسبرج ومنها، اعتباراً من مارس 2023، ورحلتين يومياً إلى كيب تاون، بدءاً من فبراير 2023، ورحلتين أخريين إلى ديربان، ما يجعل الرحلات إليها يومية بدءاً من ديسمبر 2022.

وأضاف عباس للصحافيين في جوهانسبرج: «ستعزز إعادة تقديم الرحلات الجديدة بين دبي وثلاث وجهات مختلفة في جنوب أفريقيا على متن طيران الإمارات، جدولنا إلى 42 رحلة أسبوعية مقابل 49 رحلة أسبوعية قبل الجائحة».

وأعرب عن أمله بـ«أن نكون قادرين على إعادة التسع وأربعين رحلة كلها بحلول مايو 2023، الأمر متوقف على طلب السوق وقدرتنا التشغيلية». وأشار إلى التدفقات الصحية داخل أوروبا وخارجها والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، فضلاً عن تزايد حركة المرور إلى الوجهات الأمريكية،

وقال: إن قطاعات المستهلكين عادت إلى حد كبير إلى أنماط ما قبل الجائحة، حيث كان الجزء الأكبر من حركة المرور هو وقت الفراغ والأشخاص الذين يزورون الأهل والأصدقاء، وأضاف: «مع ذلك فإن الشركات أبطأ في العودة، مع الحاجة إلى إدارة الأعمال بشكل شخصي، بالإضافة إلى عودة المؤتمرات الدولية إلى العمل، نعتقد أننا سنرى إعادة بناء هذا القطاع قريباً جداً».

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