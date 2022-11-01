انطلاق «موسم الرياض» لتعزيز السياحة والترفيه في العاصمة السعودية

المصدر: الرياض- البيان

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انطلق «موسم الرياض» بدورته الثالثة، وحمل شعار «فوق الخيال»، الذي يتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات، ويقدم مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية.

وبوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفصلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص عمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ويسعى موسم الرياض لأن تكون العاصمة وجهة ترفيهية سياحية، ليرسخ مكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية، وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

هذا وقد دخل حفل افتتاح «موسم الرياض» الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تطلق فيه الألعاب النارية من طائرات من دون طيار.

وفي عام 2022 انطلق موسم الرياض عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية و65 يوماً من الألعاب النارية، ويشتمل موسم الرياض على مجموعة من الفعاليات الترفيهية في مجال الألعاب والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى الحفلات والمسرحيات وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

ويستطيع الزوار اليوم بكل سهولة استعراض كل تفاصيل فعاليات «موسم الرياض»، من خلال منصة «روح السعودية» www.visitsaudi.com والتعرف على تواريخ ومواقع الأنشطة، سواء من داخل المملكة أو المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يستطيعون زيارتها عبر استخراج التأشيرة الإلكترونية، أو حتى لحاملي بطاقة «هيّا» الخاصة بكأس العالم في دولة قطر 2022، من خلال منصة «حاضرين»، للاستمتاع بكل فعاليات الموسم.

وكانت المملكة قد أتاحت في سبتمبر الماضي إصدار التأشيرة السياحية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، كما أتاحت إصدارها عند الوصول لمواطني دول الشنغن ومواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة أو حاملي تأشيراتها.

ومن أبرز فعاليات موسم الرياض مسرح ذا سينتشري بوليفارد رياض سيتي، حيث تمضي ليلة، تسافر فيها حول العالم بعروض مسرحية وموسيقية حية، وتستمتع خلالها بألذ الأطباق العربية الفاخرة.

أما من يبحث عن المذاق المميز والجلسة الساحرة فيقدم ذا ميوزكل مانشن بوليفرد رياض سيتي فرصة لتعيش تجربة المطاعم الفاخرة مع عروض موسيقية متنوعة، تأخذك في رحلة خرافية من عروض الآلات الموسيقية المضيئة إلى الطرب الشرقي وموسيقى الجاز، والباحثون عن تنوع الثقافات والحضارات يجدون مكاناً لهم في حديقة السويدي التي تستضيف أسبوعياً ثقافة مختلفة بطريقة ممتعة من أكل وموسيقى مع العروض الترفيهية والرقص الشعبي لكل بلد، إضافة إلى تجربة خاصة يعيشها محبي السيرك في كرونوس لي فارفاديس مع عرض خاص لأمهر لاعبي السيرك في العالم مع مجموعة من المغنين المبدعين في جو مسرحي ساحر.

كما خص «موسم الرياض» العائلات بنشاطات مختلفة، حيث يستضيف ونتر وندرلاند مدينة الملاهي الأكبر في موسـمها الثالث، وتجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء، أكثر من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها منها ألعاب حماسية وألعاب العائلة والأطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.

أما عشاق المصارعة الحرة فيمكنهم الاستمتاع بعودة النزال العالمي «كراون جويل» الذي يعتبر من أبرز النزالات في اتحاد مصارعة المحترفين إلى موسم الرياض، ليقدم للجمهور فرصة مشاهدة الحدث الأكبر في عالم المصارعة.

كما يعيش من يبحث عن المغامرة تجربة فريدة من نوعها في الغابة المرعبة، حيث يمحي الضباب الرؤية، فتسير وسط رؤية منعدمة لا تعرف ماذا ينتظرك، وماذا ستصادف في طريقك؟

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