تفعيل شراكة الرمز بين طيران الإمارات و«إير كندا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات و«إير كندا» تفعيل شراكة الرمز المبرمة بينهما، وستتيح الشراكة لعملاء الناقلتين مواصلة رحلاتهم بسهولة عبر 46 سوقاً في ثلاث قارات، بما في ذلك وجهات في الأمريكيتين والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.

وتتوفر تذاكر الرمز المشترك، اعتباراً من اليوم، للبيع في 35 سوقاً، للسفر اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، مع إضافة 11 سوقاً أخرى بانتظار نيل الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، وإمكانية إدراج المزيد من الأسواق بعد ذلك. والتذاكر متاحة الآن عبر الموقعين الشبكيين emirates.com وaircanada.com وكذلك عبر أنظمة التوزيع العالمية GDS الرئيسية ووكالات السفر.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: يسعدنا إبرام شراكة مع إير كندا لتوسيع نطاق وصولنا إلى مزيد من النقاط في أمريكا الشمالية، وتوفير اتصال سلس لعملائنا عند سفرهم إلى مدن كندية أخرى عبر تورنتو، وبالإضافة إلى المزايا القيمة والتجارب المجزية التي سيتمتع بها المسافرون مع الناقلتين بغرض السياحة والأعمال، وتتيح الشراكة لعملاء إير كندا أيضاً السفر إلى وجهات في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بفضل شبكة خطوطنا الواسعة عبر مركزنا في دبي.

وقال مايكل روسو، رئيس إير كندا ومديرها التنفيذي: تتيح الشراكة مع طيران الإمارات توسيع نطاق خيارات الرحلات لعملائنا. وتوفر رحلات ربط أسهل بين كندا ووجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، كما تستقطب الشراكة مزيداً من حركة المسافرين عبر مركزنا العالمي في تورنتو وتوسيع تواجدنا في مناطق ديناميكية تتمتع بفرص مستقبلية كبيرة لنمو الطلب على السفر العالمي. ويستطيع عملاء طيران الإمارات حجز رحلات الرمز المشترك من وإلى النقاط الكندية التالية عبر تورنتو، وهي: كالغاري وإدمونتون وهاليفاكس ومونتريال وأوتاوا وفانكوفر.

وستضع إير كندا رمزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات من مركزها في دبي، ما يوسع نطاق وصول الناقلة الكندية عبر شبه القارة الهندية ويفتح مزيداً من الوجهات أمام عملائها، بمن فيهم ذلك المسافرون إلى كولومبو ودكا وإسلام أباد وكراتشي ولاهور.

ويستمتع عملاء إير كندا باتصال سلس في سفرهم إلى وجهات في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك بانكوك وهانوي وبوكيت وكوالالمبور وسنغافورة، وجدة ومسقط في الشرق الأوسط، وكذلك وجهات في أفريقيا، مثل أديس أبابا ودار السلام.

وستقدم طيران الإمارات وإير كندا لعملائهما قريباً إمكانية تبادل مزايا وفوائد برنامجي مكافأة الولاء لكليهما، ما يتيح لأعضاء إيروبلان وسكاي واردز كسب النقاط والأميال واستبدالها مقابل رحلات تديرها طيران الإمارات وإير كندا، كما يمكن للمسافرين المؤهلين الاستفادة من دخول الصالات الخاصة، بالإضافة مزايا مختارة لأعضاء إيروبلان إيليت وسكاي واردز عند السفر على رحلات أي من الناقلتين. وسوف يُعلن عن المزيد من التفاصيل ومواعيد الإطلاق في وقت لاحق.

وإير كندا هي الناقلة الوطنية وأكبر ناقلة في كندا، وهي عضو مؤسس في تحالف ستار. وتوفر خدمات منتظمة مباشرة إلى 50 مطاراً في كندا و47 مطاراً في الولايات المتحدة و69 مطاراً دولياً، وهي حاصلة على تصنيف أربع نجوم من Skytrax. ويعدّ برنامجها إيروبلان Aeroplan الأول لمكافأة ولاء السفر في البلاد، حيث يمكن للأعضاء ربح أو استبدال النقاط على أكبر شبكة طيران شريكة في العالم تضم 45 ناقلة، مع مجموعة واسعة من مكافآت البضائع والفنادق وتأجير السيارات. ويوفر قسم الشحن «إير كندا كارغو» خدمات إلى مئات الوجهات عبر القارات الست على رحلات الركاب ورحلات مخصصة للشحن فقط بأسطولها من طائرات الشحن البوينج 767-300.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز