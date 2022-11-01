طيران الإمارات تبدأ تحديث أولى طائراتها الإيرباص A380

المصدر: وام

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بدأت طيران الإمارات اليوم تنفيذ برنامجها الضخم لتحديث الطائرات الذي يستمر عامين مع انطلاق العمل على أول طائرة من أصل 120 طائرة لتحديث المقصورات الداخلية بالكامل وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

ويتضمن المشروع الذي يديره الفريق الهندسي في طيران الإمارات استثمارا بمليارات الدولارات.

وبعد عودة الرحلة "ئي كيه 928" من القاهرة إلى دبي يوم السبت 29 أكتوبر الماضي اتجهت طائرة الإيرباص A380 المسجلة A6-EVM إلى الحظيرة E في مركز الإمارات للهندسة حيث باشر فريق من المهندسين المتخصصين إعداد الطائرة لعمليات التحديث الشاملة.

وبالإضافة إلى تعيين 190 موظفا جديدا للمشروع تعمل طيران الإمارات مع 62 من الشركاء والموردين الرئيسيين الذين وظفوا أيضا مئات العاملين المهرة لإنجاز أكبر برنامج معروف لتحديث الطائرات في صناعة الطيران التجاري.

وبعد أشهر عدة من التخطيط الدقيق والاختبارات التفصيلية على طائرة A380 قام مهندسو طيران الإمارات بتخزين وطلب 2200 قطعة.

وسارع فريق المشتريات إلى رفع 12600 طلب شراء للمرحلة الأولية من البرنامج وأنشأ مركز الإمارات الهندسي ورش عمل مخصصة لهذا المشروع وزودها بالقطع والمعدات اللازمة.

وستقوم فرق من المهندسين والفنيين خلال الـ16 يوما المقبلة وعلى مدار الساعة بتفكيك المقصورات الداخلية بالكامل لطائرة A380 وإعادة تجميعها مرة أخرى في تسلسل تم التخطيط له واختباره بعناية.

وستتم إزالة آلاف الأجزاء أو استبدالها أو تحديثها بما يشمل حمّام الشاور الذي سيكتسب درجات لونية جديدة مع رسم يدوي لشجرة الغاف.

وستنفذ الفرق الهندسية عملية متسقة لكل طائرة حيث يقوم فريق من المهندسين أولا بإزالة مقاعد الدرجة السياحية الواقعة على النوافذ ما يوفر مساحة لفريق آخر لإزالة الألواح الجانبية من المقصورة الداخلية.

وتنقل هذه الألواح مباشرة إلى واحدة من ثلاث ورش مصممة لهذا الغرض ليتم تصفيحها بأحدث درجات ألوان طيران الإمارات.

كما ستتم إزالة 88 مقعدا من مقصورة الدرجة السياحية في مقدمة الطابق الأرضي لإفساح المجال لتركيب 56 مقعدا في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة المستحدثة.

وصممت جميع العمليات وفق أعلى معايير الصحة والسلامة مع الاهتمام بأدق التفاصيل حيث تم على سبيل المثال اتخاذ قرار الاستثمار في أحدث المعدات لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في المقصورات.

وبمجرد اكتمال أعمال التحديث سيتم فحص الطائرة واعتمادها من قبل سلطات الطيران قبل إعادتها إلى الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات.

وستنتقل طائرة الإيرباص الثانية المقرر تعديلها / A6-EUW /إلى مركز الإمارات للهندسة في الأول ديسمبر المقبل ومع المضي قدما في تنفيذ برنامج التحديث سيعمل المهندسون في وقت واحد على طائرتين ما يعني أنه سيتم سحب طائرة واحدة من الخدمة في الأسطول كل ثمانية أيام ونقلها إلى مرافق الإمارات للهندسة وبحلول 23 مايو 2024 ستكون جميع طائرات A380 المخصصة لبرنامج التحديث البالغ عددها 67 طائرة قد عادت إلى الخدمة.

وستبدأ طيران الإمارات بعد ذلك العمل في تحديث 53 طائرة بوينغ 777 وبحلول مارس 2025 ستكون جميع الطائرات المعدلة وعددها 120 قد عادت إلى الخدمة.

وتوفر مقصورة طيران الإمارات للدرجة السياحية الممتازة مقاعد فاخرة ومساحة أكبر لمد الساقين بالإضافة إلى خدمة تفوق ما يقدمه العديد من الناقلات في درجة الأعمال. وهذه الدرجة الجديدة متاحة حاليا لعملاء طيران الإمارات المسافرين على طائرات A380 إلى لندن وباريس وسيدني.

وسيتاح لمزيد من العملاء تجربة مقصورة طيران الإمارات السياحية الممتازة مع تسارع وتيرة برنامج التحديث.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت عن خطط لتقديم خدمة الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى كل من نيويورك جيه إف كيه وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة بحلول نهاية مارس 2023.

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