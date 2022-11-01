القرية العالمية تفتتح حلبة تزلج «سنوفست» الخارجية والجديدة كليّاً

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية عن انطلاق فعاليات وجهتها الترفيهية الأحدث للموسم 27، حلبة تزلج "سنوفست"، والتي تعتبر صديقة للبيئة.

تتلألأ الحلبة الكبيرة أمام الضيوف بكونها حلبة تزلج صناعية ثورية من المستوى العالمي، تمنحهم نفس تجربة التزلج على الجليد الحقيقي ولكن بدون أقدام مبللة أو أنوف باردة.

وسيتمكن محبّي التشويق من جميع الأعمار من الاستمتاع بليلة من التزلج حول الحلبة بعض النظر عن درجة حرارة الجو، وحتى تجربة الشعور بالثلوج التي تهطل على الوجهة في مختلف الأوقات .

يمكن للضيوف زيارة الوجهة الترفيهية الجديدة عند مدخل منطقة كرنفال™ للألعاب ، والتي توفر لهم جميع المعدّات اللازمة للاستمتاع بالتزلج وتشمل الزلاجات، ودعامات التزلج للصغار، وحتى جوارب التزلج لضمان قضائهم لأروع الأوقات.

حلبة التزلج "سنوفست" تستقبل الضيوف الآن مقابل 40 درهم للتذكرة التي تمنح الضيوف من جميع الأعمار 20 دقيقة من أروع الأوقات داخل الوجهة.

تتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية وتطبيق الهواتف الذكية.

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