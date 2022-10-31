الخارجية: تفعيل الربط الإلكتروني مع مطارات دبي

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تفعيل الربط الإلكتروني لخدمة إصدار تصاريح المطار الخاصة بالبعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة الإمارات بالتعاون مع مطارات دبي، حرصاً منها على توفير باقة من الخدمات المتميزة للمتعاملين، في إطار التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي وتصميم خدمات مشتركة بين الجهات الحكومية تسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين رحلة المتعاملين.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لأطر الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية وترابط أنظمتها مما يسهم في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في الدولة والانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة تصميم رحلة المتعامل الشاملة مروراً بكل مراحل الطلب في جميع الجهات وتكامل أنظمتها بشكل يخدم المتعاملين وتوفير تجربة فريدة قلّما تجد لها نظيراً على الصعيد الدولي حيث برزت دولة الإمارات ضمن أولى الدول عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية في عام 2022.

تم استخدام أحدث التقنيات في مجال تكامل الأنظمة في كلا الجهتين ووفق أعلى معايير أمن المعلومات، كما تم تصميم أنظمة الربط الإلكتروني بطريقة تسهل انتقال البيانات المستخدمة بشكل فوري وسلس مع السماح بمتابعة مستجدات الطلبات في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وأشاد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي بالجهود المبذولة والتعاون البناء بين فرق العمل المشتركة والتي عملت كفريق واحد لتحقيق التكامل الرقمي للأنظمة العاملة في كلا الجهتين ونتائج المبادرة التي تسهم برفع مؤشرات الحكومة الرقمية والمدن الذكية.

من جهته قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار النهج التعاوني الذي نتبناه في مطارات دبي لدعم كافة الجهات الحكومية في الدولة، وكذلك ضمن مساعينا المتواصلة للعب دور محوري في دعم عملية التحول الرقمي في الدولة. ويسرنا العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تقديم خدمات مميزة وفق أعلى المعايير العالمية والارتقاء بتجربة شاملة عبر جميع نقاط تقديم الخدمة في مطارات دبي".

وتحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للارتقاء بأداء ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل لضمان انسيابية وسهولة الوصول وسرعة الإجراءات.

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