فتح باب الحجوزات بمنتجع أتلانتس ذا رويال بدبي والافتتاح يناير 2023

المصدر: دبي- البيان

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أعلن منتجع أتلانتس ذا رويال، أحدث المنتجعات الفاخرة في دبي، فتح باب الحجوزات، فيما يتوقع افتتاح المنتجع رسمياً في يناير 2023. ويضم المنتجع الجديد، أكبر حوض لقناديل البحر في العالم، ونافورة مميزة، تقدّم عروض الماء والنار، ومجموعة من المطاعم. ويضمن المنتجع الجديد تقديم تجربة عنوانها الاستكشاف والمغامرة، بما يتضمنه من تحف ولمسات فنية، ومرافق ترفيهية مبتكرة، من إبداع كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين حول العالم.

ويضم المنتجع، المؤلف من 43 طابقاً، 795 غرفة، تتميز بإطلالاتٍ على الخليج العربي وجزيرة النخلة، بالإضافة إلى 44 جناحاً وبنتهاوس فاخراً، تضم أحواض سباحة خاصة، متماهية مع الأفق، توفر للضيوف تجارب رفاهية غير مسبوقة.

ويمكن لجميع الضيوف المقيمين في الأجنحة أو منازل البنتهاوس، الاستفادة من خدمة المضيف الشخصي المميزة، ويزود المنتجع جميع غرفه بتقنيات الاتصال اللاسلكية المتطورة، ما يسمح للضيوف بالتحكم بدرجة الحرارة والإضاءة والتلفزيون، وغيرها من وسائل الراحة، باستخدام هواتفهم المحمولة. كما يمكنهم إضفاء طابع خاص على الغرفة، عن طريق التقنيات المميزة، التي تتيح لهم تنزيل الوسائط والحسابات المفضلة لديهم على أجهزة التلفاز.

ويوفر منتجع أتلانتس ذا رويال لضيوفه خياراتٍ متنوعة من تجارب الطعام المميزة، حيث يضم 17 مطعماً، بإشراف نخبة من الطهاة. وتفتتح علامة نوبو أول حوض سباحة ونادٍ شاطئي في المنتجع.

كما يضم المنتجع مطعم لينج لينج، الواقع في الطابق 22 بجوار كلاود 22، الذي يوفر تجربة طعام، بدءاً من الصباح الباكر حتى ساعات الليل المتأخرة، مع إطلالاتٍ بانورامية مميزة على الخليج العربي، وأفق دبي الرائع.

ويضم المنتجع المؤلف من ستة أبراج، حوض سباحة سكاي Pool في الطابق 22، بطول 90 متراً، يشكل جزءاً من تجربة كلاود 22 الترفيهية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الأكواخ الشاطئية المخصصة لكبار الشخصيات، مع أحواض الغطس الخاصة.

وهناك حوض أسماك بارتفاع 6.5 أمتار، يحتوي على 4 آلاف نوع من قناديل البحر. ويحتضن المنتجع مجموعة واسعة من تصاميم النوافير والمجسمات المائية، من تصميم ويت ديزاين، الشركة الرائدة في هذا المجال، بما فيها نافورة سكاي بليز، التي تنفث اللهب، وهي النافورة الأولى والوحيدة التي تقدم عروض النار والماء بشكل دائم في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقيم منتجع أتلانتس ذا رويال، حفلَ افتتاح مميزاً في يناير 2023، يشارك فيه كوكبة من النجوم، قبل البدء باستقبال الضيوف، ليسترجع من خلاله ذكريات حفل افتتاح منتجع أتلانتس النخلة في عام 2008، الذي شهد مشاركة شخصيات بارزة، مثل روبرت دينيرو وجيرارد بتلر وكايلي مينوج وبريانكا شوبرا، وسط عروض الألعاب النارية المذهلة.

وقال تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجعات أتلانتس دبي: «يسعدنا الكشف عن الصور الأولية لمنتجع أتلانتس ذا رويال، أحد أبرز الوجهات الترفيهية الفاخرة في العالم. ويشكل افتتاح منتجع بحجم أتلانتس ذا رويال، حدثاً مهماً، يحدث مرة أو مرتين كل عشر سنوات، ونحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا من جميع أنحاء العالم. ويتفرد المنتجع بتصميمه المميز، كما توضح الصور الجديدة، ما يجعله أيقونةً بارزةً في أفق دبي. ونشعر بحماس كبير للبدء باستقبال ضيوفنا العام المقبل».

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