دبي تعزز جاهزيتها لاستضافة جماهير المونديال

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت دبي جاهزيتها لاستقبال جماهير مونديال 2022، الذي تستضيفه قطر خلال الشهرين المقبلين، وسط توقعات بأن تسجل الفنادق والشقق الفندقية نسب إشغال كاملة طيلة فترة انعقاد البطولة.

كما نشطت وكالات تنظيم الرحلات والفعاليات في تصميم تشكيلات كبيرة من عروض الرحلات لتلبية طلب جماهير المونديال خلال فترة تواجدها في دبي، وأشار تقرير عالمي نشرته وكالتا «أسوشييتد برس» و«بلومبرغ» للأنباء وصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن امتلاك دبي 140 ألف غرفة يتيح لأعداد ضخمة من جماهير المونديال فرصة السفر إلى قطر لمشاهدة المباريات خاصة وأن مسافة الرحلة للعاصمة القطرية الدوحة من دبي تبلغ قرابة ٤٥ دقيقة.

وأضاف التقرير أن كون دبي ضمن أكبر عشر وجهات سياحية على مستوى العالم في عدد الغرف الفندقية المتاحة، يرفع من جاهزيتها لاستضافة جماهير المونديال.

وذكر التقرير أن البطولة ستجلب لقطر 1.2 مليون مشجع لمشاهدة مباريات المونديال، ويساهم القرب الجغرافي لدبي في وضعها في قلب الحدث العالمي،حيث أفاد مشجعون حجزوا تذاكر لمشاهدة مباريات البطولة باعتزامهم الإقامة في فنادق دبي أثناء البطولة والسفر بالطائرة لمشاهدة المباريات، فيما أفادت مجموعة أخرى بأنهم يعتزمون الإقامة أثناء البطولة في يخوت فاخرة ترسو على شواطئ دبي، أو في مخيماتها الصحراوية.

وقال جيمس سوانستون، خبير شؤون منطقة الشرق الأوسط، لدى كابيتال ايكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية: «إذا كنت لا تستطيع الإقامة في قطر بسبب ضخامة أعداد المشجعين الذين سيتوافدون إليها، فإن دبي تعد المكان الأرجح لإقامة السياح الأجانب الراغبين بمشاهدة مباريات البطولة. إنها مكان آمن وعصري، فضلاً عن كونها الوجهة الأكثر جاذبية».

وتطرق التقرير إلى دور «طيران الإمارات» في تعزيز جاذبية دبي للسياح الدوليين، موضحاً أن الناقلة المتميزة في تسيير الرحلات الجوية ذات المسافات الطويلة أسهمت في جعل «دبي الدولي» المطار الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين لسنوات متتالية، ومصدراً ثابتاً لتدفق مستمر من السياح الدوليين الذين يقصدون دبي، للمرور العابر أو للإقامة لأيام عدة أو لفترات أطول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز