مياس اللبنانية في أعلى منصة مشاهدة بنخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الحساب الرسمي لشركة «نخيل» على «انستغرام» فيديو لفرقة مياس اللبنانية بدبي بهدف دعم المواهب الناشئة في المنطقة.

وقدّمت الفرقة اللبنانية عرضها الأول بدبي بإشراف نديم شرفان، وذلك عبر أداء راقص وراقٍ على قمة «ذا نيكست ليڤل آت ذا ڤيو آت ذا بالم»، التي تعتبر واحدة من أعلى المنصات ونقاط المشاهدة في العالم.

«مياس» اللبنانية الفائزة بجائزة «أمريكا غوت تالنت» أشهر برامج المواهب في الولايات المتحدة، فرقة متخصصة بالرقص الاستعراضي وقد حققت نجاحاً عالمياً بخفة حركات طاقمها المتزامنة والمذهلة.

رابط الفيديو على انستغرام

https://www.instagram.com/reel/CkOHsZTIk94/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز