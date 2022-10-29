تجارب مميزة بمنتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة

المصدر: دبي- البيان

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يتيح منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، من موقعه في منطقة الهلال الغربي على جزيرة نخلة جميرا، للضيوف فرصة الاسترخاء في الجزيرة الهادئة والحصرية، ويتميز الفندق بميناء خاص، كما يمكن الوصول إليه بالقوارب أو بالسيارة وسط إطلالات رائعة.

ويمتد جناح جراند بالم في الطابق العلوي من مانور هاوس على مساحةٍ تصل إلى 250 متراً مربعاً، ما يوفر للضيوف تجربة متميزة، ويحظى الباحثون عن الأجواء الهادئة والخدمات المخصصة بخيار الحجز في واحدةٍ من أربع فلل تضم كلاً منها غرفتي نوم لتشكل ملاذاً مثالياً وسط الحدائق الخضراء.

تجارب الطعام

ويقدم الشيف يانيك ألينو الحاصل على عدة نجوم ميشلان تجربة طهي استثنائية للضيوف، مع تشكيلة من أشهى الأطباق في مطاعم المنتجع الفاخرة، مثل مطعم زيست الذي يجمع بين النكهات الغربية والآسيوية والشرق الأوسطية. ويقدم مطعم ستاي بإدارة الشيف يانيك ألينو تجربة طعام بالاعتماد على تقنيات الطهو الفرنسية. ويتميز مطعم 101 دايننج لاونج آند مارينا، الواقع قرب مرسى المنتجع الخاص والمجهز بتراسٍ فسيح على مياه الخليج العربي، بإطلالة بانورامية على أفق دبي، ويقدم لضيوفه قائمة من الأطباق المتوسطية. ويشكل مطعم ذا لاونج في مانور هاوس المكان المثالي لتناول الوجبات الخفيفة والاستمتاع بالمشروبات المنعشة.

ويوفر سبا جيرلان ملاذاً مثالياً بمساحة 2400 متر مربع للباحثين عن الهدوء والاسترخاء، ويضم المنتجع الصحي الوحيد من علامة جيرلان في دولة الإمارات، أجنحة علاجية فاخرة وغرف استرخاء وحوض سباحة خاصاً وردهة فسيحة، في حين تتضمن الأجنحة المخصصة للأزواج مرافق حمام تشمل غرفة للتقشير المضاعف ودشاً وغرفة بخار خاصة وحوضي استحمام مستقلين، فضلاً عن الردهة الخاصة للاسترخاء، ويمكن لعشاق الرياضة زيارة مركز اللياقة البدنية الممتد على مساحة 120 متراً مربعاً.

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