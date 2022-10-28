حضور إماراتي متميز في النسخة الرابعة لمعرض التخييم والمغامرات بإكسبو الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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تتميز النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022 المستمرة فعالياتها في مركز إكسبو الذيد حتى الـ30 من أكتوبر الجاري، بحضور إماراتي لافت على صعيد الجهات المشاركة والعارضة، حيث احتلت الشركات الإماراتية المساحة الأكبر من الحدث، إلى جانب التنوع المتميز في المعروضات وجودة المنتجات التي قدمتها واستقطبت العدد الأكبر من الزوار.

ويشكل معرض التخييم والمغامرات الذي يقام بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، فرصة مهمة للمواطنين العاملين في قطاع التخييم ومعدات الرحلات البرية والصحراوية والصيد، لإثبات حضورهم وتميزهم في هذا القطاع الذي يستهوي أبناء الإمارات والمقيمين ويشهد في هذا التوقيت من العام إقبالاً كبيراً من محبي هذه الهواية.

وأكد المواطن سعيد اليماحي، مالك شركة البوادي لبيع لوازم وأدوات الرحلات وصاحب أكبر مساحة عرض بالمعرض، أن شركته تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات التي من هذا النوع على مستوى الدولة، وأن معرض التخييم والمغامرات مناسبة تنتظرها الشركة سنوياً لتأكيد حضورها في هذا السوق الضخم، مؤكداً أن المعرض غداً بوقت قصير يعد واحداً من أهم الفعاليات التي أثبتت حضورها وقوتها نظراً لكونها تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، إلى جانب تنظيمه في الذيد إذ يعد منصة مهمة يتم من خلالها الوصول إلى قطاع كبير من الزبائن، مشيراً إلى أن شركته تحرص سنوياً على الكشف عن أحدث منتجاتها من خلال معرض التخييم والمغامرات في الذيد.

وقال خالد البلوشي المدير التنفيذي في شركة الحر الإماراتية لمستلزمات الصيد والرحلات، إن هدف الشركة هو توطين صناعة الرحلات والمغامرات والتخييم في الدولة، والعمل على توسيع الحضور الإماراتي على المستوى المحلي والإقليمي، من خلال باقة متنوعة من المنتجات المتميزة التي تحمل صنع في الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يعد من أهم الفعاليات التي يجب على كافة العاملين في هذا القطاع المشاركة به، نظراً للتنظيم المتميز للحدث والتسهيلات المقدمة والتعاون الكبير من الجهات المنظمة إلى جانب السمعة الرائدة للمعرض على مستوى الزوار والتجار.

وأكد العارضون والزوار أن النسخة الرابعة من المعرض تعد الأكثر تميزاً لما تقدمه من خيارات واسعة لعشاق الرحلات البرية والبحرية من خلال باقة متنوعة من مستلزمات الرحلات كالخيم والكرافانات وأدوات الطهي والشواء والكراسي ومعدات الطرق الوعرة للمركبات رباعية الدفع بأسعار تنافسية وعروض حصرية لزوار المعرض، بالإضافة إلى الجوانب التفاعلية التي تتمثل في إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية، فضلاً عن شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم وغيرها الكثير.

ويشهد المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، حيث جذبتهم الخيارات الواسعة من معدات التخييم ورحلات البر والبحر.

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