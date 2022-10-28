طيران الإمارات تعرض إيرباص A329 للطيران الخاص بأبوظبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أنها ستعرض طائرتها الإيرباص الفاخر في معرض أبوظبي للطيران 2022، وذلك في اليوم الأول للمعرض الذي يقام في مطار البطين من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.

وكانت الطائرة دخلت الخدمة 2013. وتوفر للعملاء من العائلات وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، تجربة استثنائية تفوق ما يتوقعونه من مستويات الجودة والفخامة التي تميز طيران الإمارات، مع المرونة والرفاهية التي تطبع رحلات الطائرات الخاصة. ويتميز التصميم الداخلي للطائرة وتقسيمها بأعلى درجات الراحة وأرقى الخدمات لما يصل إلى 19 مسافراً. وتوفر الطائرة رحلات إلى مختلف وجهات العالم، بما في ذلك المدن التي لا تقع ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات للرحلات المنتظمة.

والطائرة، التي تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى الراقي، مزودة بأفخم التجهيزات وأحدث التقنيات الكفيلة بتلبية مختلف متطلبات المسافرين المتميزين الراغبين للسفر بخصوصية تامة.

وطائرة «الإمارات للطيران الخاص» مقسمة إلى منطقتين رئيستين: الأولى مجلس في مقدمة الطائرة مصمم لاستيعاب 12 شخصاً جلوساً، يمكن استخدامه لتناول الطعام أو لعقد اجتماعات عمل، ويحتوي على ركن للاسترخاء وأريكتين كبيرتين يحيط بهما أربع مناضد تتحرك كهربائياً.

أما المنطقة الثانية فتضم 10 أجنحة خاصة يحتوي كل منها على مقعد يتحول إلى سرير مستو بالكامل وشاشة تلفزيونية مسطحة قياس 32 بوصة وهي الأكبر مقارنة بالشاشات التلفزيونية على مختلف طائرات طيران الإمارات، وشاشتين قياس 42 بوصة مقابل مقاعد المجلس، بالإضافة إلى قدرات الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.

وتضم المنطقة أيضاً حجرة «شاور سبا» واسعة ذات ديكورات داخلية جذابة مجهزة بالمرايا ومرصعة بالرخام، ويتوفر فيها تشكيلة فاخرة من مستلزمات الحمّام والعناية بالشعر والبشرة.

ويستمتع العملاء بخيارات متعددة لتناول الطعام وطلب ما يحلو لهم من تشكيلة المشروبات الساخنة والباردة. ويمكنهم اختيار تناول الطعام بخصوصية عند الطلب، أو من البوفيهات على طراز الولائم.

ويجري إعداد الأطعمة من أفضل المكونات الطازجة من مصادر محلية وتقديمها على أيدي أفراد طاقم ذوي الخبرة. وترتدي مضيفات «الإمارات للطيران الخاص» زياً موحداً خاصاً يلائم تميّز خدمة الطائرات الخاصة.

ويمكن تعديل منطقة الصالة الواسعة في الطائرة حسب تفضيلات العملاء، مثل إعدادها كمكتب شخصي للمؤتمرات والاجتماعات أو ببساطة للاسترخاء. وتتحول مقاعد الصالة أيضاً إلى أسرة كاملة الحجم.

ويمكن للطائرة خدمة رحلات تصل مدتها إلى 8 ساعات ونصف الساعة دون توقف، إلى وجهات داخل وخارج شبكة طيران الإمارات. وزارت الطائرة، منذ إطلاق الخدمة في 2013، 131 مطاراً حول العالم.

كما أبرمت «الإمارات للطيران الخاص» أيضاً شراكة مع منظمي الرحلات السياحية الفاخرة، لتوفير تذاكر رحلات مصممة لاستكشاف أفضل ما في عجائب الطبيعة والحياة البرية في مختلف المناطق.

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