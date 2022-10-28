مطارات أبوظبي تطلق هوية مؤسسية جديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مطارات أبوظبي أمس هويتها المؤسسية المحدثة، حيث تؤكد الشركة المسؤولة عن تشغيل المطارات الخمسة في الإمارة التزامها بتطوير قطاع الطيران في العاصمة أبوظبي. وتُجسد الهوية المؤسسية الجديدة خطط النمو المستقبلية لمطارات أبوظبي، والتي تأتي مقترنة برؤية ورسالة وقيم مؤسسية مُحدّثة.

يرتكز التصميم الجديد للهوية المؤسسية المُحدّثة على توحيد الهوية المرئية لمطارات أبوظبي والشركات التابعة لها، وهو مُستوحى من الرؤية الثاقبة التي تميزت بها إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية، وكونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: في إطار استعدادنا لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار، حرصنا على أن تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة رؤيتنا الطموحة للارتقاء بتجربة المسافر والمساهمة في تأسيس مستقبل واعد للمطارات.

ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة لطبيعة قطاعنا الذي يتسم بالتغير السريع، الأمر الذي سيُمكننا من تقديم تجربة مثالية لمسافرينا وشركائنا وكافة الأطراف المعنية، وذلك من خلال الاعتماد على طاقة كوادرنا البشرية، والاستفادة من نجاحاتنا.

وبتعاوننا الوثيق مع الحكومة وشركائنا في القطاع، ستواصل مطارات أبوظبي دورها البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتم التركيز على 3 مجالات أساسية:

- توفير مطارات ذات بيئة وعمليات تشغيلية آمنة، تتميّز بالاستدامة، وتتماشى مع أفضل الممارسات المُتبعة في القطاع، وفقاً للأهداف والقوانين واللوائح الدولية

- المساهمة الفعّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تسهيل الوصول للإمارة، وتعزيز صورتها كوجهة جاذبة للمسافرين، بهدف إنعاش التجارة والسياحة والذي بدوره يساهم بزيادة الناتج الإجمالي.

-الاعتماد على مبادئ التعاون والابتكار بهدف تقديم تجربة سفر رائدة على مستوى القطاع، بالإضافة لتقديم منتجات وخدمات متميزة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مطارات أبوظبي: حدّدنا أولوياتنا الأساسية التي تعد ركيزة لتطورنا المُستقبلي، حيث نتطلع للارتقاء بما نقدّمه لعملائنا ولشركائنا من خدمات، والاستمرار في المساهمة البارزة في اقتصاد إمارة أبوظبي. كما نتطلع لزيادة قدرتنا التنافسية من ناحية أعمالنا التجارية.

وقالت هدى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، الهوية الإعلامية والاتصال المؤسسي بمطارات أبوظبي: تُجسد الهوية المرئية المُحدّثة لمطارات أبوظبي أصالة الماضي وتُرحّب بالمستقبل، لتُبرز رؤيتنا الطموحة ورسالتنا وقيمنا للعالم. كما أنها ترمز لدورنا الهام في السياحة والربط بين مختلف أنحاء العالم.

كما أنّ هذه الهوية ترمز لنهجنا في التواصل والتفاعل مع العالم. ويُترجم شعارنا المُحدّث أكثر من أربعة عقود من التراث والتاريخ، ويرمز إلى التزامنا بالارتقاء بقطاع الطيران ومطاراتنا نحو آفاق جديدة من التميّز، بل إنه يرمز في الأساس لالتزامنا المستمر في المساهمة في ازدهار أبوظبي.

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