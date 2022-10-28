عطلة اليوم الوطني تنعش حركة السفر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت سكاي سكانر، عن تزايد إقبال المسافرين على الحجوزات بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث يخطط المسافرون لقضاء إجازات طويلة، وتمضية العطلة مع العائلة والأصدقاء.

وأشارت المنصة الإلكترونية المتخصصة عالمياً في حجوزات السفر، إلى أن الحجوزات للفترة بين 2 - 4 ديسمبر من دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 122 % خلال شهر سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق.

وسجلت المنصة زيادة مستمرة في عمليات البحث عن وجهات السفر خلال فترة عطلة اليوم الوطني منذ شهر أغسطس، لتشهد قفزة بنحو 121 % خلال الأسبوع المنصرم، توازياً مع بدء المسافرين بالتخطيط الفعلي لرحلاتهم خلال فترة العطلة.

وتضمنت قائمة الدول المفضلة عند المسافرين الإماراتيين لقضاء عطلة اليوم الوطني، الهند، الفلبين، قطر، باكستان، مصر، فيما اشتملت قائمة المدن المفضلة عند المسافرين الإماراتيين لقضاء عطلة اليوم الوطني الإماراتي على الدوحة، مانيلا، نيودلهي، مومباي، كوتشي.

وتضمنت قائمة الدول الأكثر حضوراً في عمليات بحث المسافرين الإماراتيين خلال عطلة اليوم الوطني كلاً من المملكة المتحدة، والفلبين، والهند، والولايات المتحدة وتايلاند. فيما كانت قائمة المدن الأكثر حضوراً في عمليات بحث المسافرين الإماراتيين خلال عطلة اليوم الوطني هي مانيلا، ولندن، وسنغافورة، وبانكوك، ودبلن.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر لدى سكاي سكانر: «تزامناً مع اقتراب عطلة اليوم الوطني الإماراتي، لمسنا رغبة واضحة لدى المسافرين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وقضاء عطلة طويلة. وشهد شهر سبتمبر زيادة بنسبة 122 % في الحجوزات لفترة عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدرت الهند وقطر والفلبين قائمة الدول الأكثر تفضيلاً من قبل المسافرين من الإمارات الراغبين في التواصل مع العائلة والأصدقاء، وقضاء إجازةٍ مميزة والاستمتاع بأجواء مونديال كرة القدم في قطر».

وأضاف: «يمكن اغتنام هذه العطلة بالصورة الأمثل من خلال عروض سكاي سكانر للسفر إلى الكويت من 172 درهماً، وإلى البحرين من 395 درهماً، وسلطنة عمان من 435 درهماً أما بالنسبة للراغبين بقضاء عطلات أطول، فتقدم لهم أداة سكاي سكانر «البحث في كل مكان» عروضاً مميزة للسفر إلى الإسكندرية ابتداءً 421 درهماً وفيينا من 775 درهماً ومالي من 820 درهماً».

وأشار المأمون إلى أن أداة البحث «في كل مكان» من سكاي سكانر، تعد «إحدى أسهل الطرق للحصول على أفكار ملهمة لحجز الرحلات وقضاء أجمل الإجازات دون تخطيط مسبق. وتمنح هذه الأداة، عند ترتيب نتائجها بحسب التكلفة، السياح أرخص الأسعار للسفر خلال موسم الشتاء وبعده، ما يسهل عليهم استكشاف أفضل الخيارات المتاحة من بين مئات الوجهات. وأما في حال كانت لدى السائح وجهة مفضلة ومرونة في مواعيد السفر، فيمكنه استخدام أداة «تحديد الشهر بأكمله» لاستعراض الرحلات الجوية الأقل تكلفة واختيار الرحلة المناسبة».

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