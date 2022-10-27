افتتاح صالة "Their Patio" بمطار دبي الدولي

المصدر: وام

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أعلنت بلازا بريميوم جروب الشركة العالمية العاملة في مجال الضيافة في المطارات عن افتتاح "Their Patio" للمسافرين القادمين عبر مبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وقال سونغ هوي سي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بلازا بريميوم جروب": إن الابتكار يجسد قيمة جوهرية في بلازا بريميوم جروب كما تتمثل رؤيتنا على المدى الطويل في توفير تجربة سفر سلسة ومريحة وفق أعلى المستويات العالمية.

من جانبه، قال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: إن مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد المسافرين الدوليين باعتباره وجهة وبوابة رئيسية لاستقبال الزوار في دبي، وتأتي شراكتنا مع بلازا بريميوم جروب بهدف تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة للزوار القادمين إلى دبي بالتعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين ومزودي الخدمات.

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