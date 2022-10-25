سياحة موسكو تنهي جولتها الترويجية في دبي بإقبال كبير

المصدر: دبي - البيان

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نظمت لجنة السياحة في مدينة موسكو بنجاح جولتها الترويجية الثانية في دولة الإمارات كما نظمت في نفس الأسبوع أول جولة ترويجية لها على الأرض في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الحملة الترويجية السياحية جزءاً من الجهود المستمرة للجنة السياحة في مدينة موسكو للترويج لموسكو وجهة رائدة في مجال السياحة والأعمال في منطقة الخليج وحول العالم.

أقيمت أول جولة ترويجية في الإمارات في دبي في 18 أكتوبر 2022 في فندق شانغريلا دبي وتبعتها جولة ترويجية ثانية في الرياض وسلسلة من العروض الترويجية الرقمية والترويج المباشر على الأرض في بلدان أخرى بمن فيها كازاخستان والهند وماليزيا.

وتمكنت لجنة السياحة في مدينة موسكو من جذب العديد من الشركات الروسية المحلية من ممثلي الفنادق الكبيرة وشركات إدارة الوجهات ومقدمي الترفيه في موسكو ليلتقوا بأكثر من 50 لاعبًا رئيسيًا من قطاع صناعة السفر والسياحة والضيافة والطيران في دبي.

قدم الحدث المتخصص فرصة استثنائية للمشاركين لعقد اجتماعات فردية وإجراء مفاوضات تجارية ستؤدي قريبًا إلى تعاون مستدام طويل الأمد بين خبراء السفر وشركاء الصناعة في كلتا المدينتين.

تستمر لجنة السياحة في مدينة موسكو ومؤسسات السفر والسياحة في فيها بمخاطبة الجمهور المستهدف في منطقة الخليج وحول العالم عبر الأنشطة الترويجية والعروض والمعارض والحملات الإعلامية لإثارة المزيد من الاهتمام بين المتخصصين في صناعة القطاع في الأسواق الإقليمية وخارجها.

موسكو هي إحدى وجهات أوروبا المذهلة وتعتبر موطناً لتاريخ رائع وهندسة معمارية ملونة وملهمة من الصعب العثور عليها في أي مكان آخر. كما تزخر المدينة بالهندسة المعمارية المميزة والقادمة من عصور مختلفة وفنون وآثار تستحق المشاهدة. بالإضافة إلى كل هذا، تقدم موسكو لزوارها تجارب تسوق مذهلة وقوائم طعام واسعة ومتنوعة تجعل من كل رحلة تجربة سفر لا تُنسى، وعد موسكو لضيوفها من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة هو تجربة سفر مثيرة وغنية بالتجارب والمتعة.

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