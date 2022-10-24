9.5 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة حتى نهاية سبتمبر بنمو 141%

المصدر: الشارقة - البيان

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حقّق مطار الشارقة أداءً متميزاً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد المسافرين أكثر من 9.5 ملايين مسافر حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة نمو تقارب 141%، بالمقارنة مع 3.9 ملايين مسافر بنهاية سبتمبر 2021. كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات سجلت 64,780 رحلة، مقارنةً بـ 35,662 رحلة بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة زيادة بلغت 81.65%. وارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة منذ بداية العام إلى أكثر من 135 ألف طن، بنسبة نمو 38.71% مقارنةً بنحو 97 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2021.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل هذا النمو في أعداد المسافرين وحركة مناولة الشحن إنجازاً لافتاً ومحطة مهمة يشهدها مطار الشارقة في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19»، ليحقّق مكانة متميزة ليس فقط بالنسبة للإحصائيات والأرقام، وإنما على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها ونسبة رضا المتعاملين التي يحقّقها، ولا سيما بفضل خدمات السفر الذكية وغيرها من الخدمات الرقمية والحلول الذكية المصمّمة وفق أعلى المعايير الدولية، والتي تسهم في تحقيق تجربة سفر رائدة وفريدة للمسافرين.

وأكد أنه رغم الوصول إلى فترة الذروة وتزايد الطلب على السفر خلال موسمي الصيف والحج، إلا أن الهيئة تمكنت من تحقيق أرقام قياسية وتقديم خدمات نوعية، وأنها حريصة على مواصلة السير بخطوات ثابتة على نهج الجودة والمسؤولية تجاه المتعاملين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تواصل معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الحالي نموها الإيجابي نتيجة توسع الوجهات السياحية المتاحة للمسافرين، وزيادة الإقبال على السفر عبر مطار الشارقة.

وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المطار وتعزيز تنافسيته كواحد من أفضل خمسة مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر وخدمات رائدة للمتعاملين.

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