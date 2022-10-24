تدفق السياح فائقي الثراء إلى دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، انتعاشاً لافتاً لقطاع السياحة في دبي 2022، وأوضحت أن الفنادق الفاخرة كانت أسرع وأكثر انتعاشاً من الفنادق المتوسطة والفنادق المخصصة لأصحاب الميزانيات المحدودة، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في تدفق السياح فائقي الثراء على زيارة دبي.

وقالت في تقرير رصدت فيه أداء نشاط السياحة في الدولة منذ مطلع العام الجاري، إن فنادق الدولة شهدت منذ بداية العام انتعاشاً لافتاً في نسب الإشغال، خصوصاً في دبي، على خلفية «إكسبو 2020 دبي»، وما تلاه من فعاليات عالمية ضخمة عادت دبي لتنظيمها بقوة على مدار العام.

وقال التقرير إن قطاع السياحة شهد انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري، على خلفية عودة الطلب على زيارة الدولة بقوة بعد فرض قيود على السفر في مختلف دول العالم منذ تفشي «كوفيد19» مطلع عام 2020. وذكر أن قطاع السياحة والسفر في الدولة سجل منذ مطلع العام نمواً قوياً، وأن اللبنة الأولى في هذا النمو وضعتها دبي تحديداً منذ نهاية 2021 عندما خفّفت الكثير من القيود التي كانت مفروضة على مختلف مظاهر النشاط والحياة العامة لديها بسبب «كوفيد19»، مع الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الجائحة وأيضاً انتهاج برنامج للتطعيم الإلزامي باللقاحات الواقية. وأضاف أن هذه اللبنة تعززت بصورة فعلية مع بدء «إكسبو دبي» في مطلع أكتوبر الماضي واستمرار فعالياته على مدى 6 أشهر ليكون الحدث الأول من نوعه بهذا الحجم على مستوى المنطقة.

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