مصر... مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلاته في نوفمبر

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية عن استقبال مطار سفنكس الدولي أول رحلاته في الأول من شهر ‏نوفمبر المقبل.‏

وأوضحت وزارة الطيران المدني في بيان لها أن أول رحلة لمطار سفنكس الدولي ستكون قادمة من مطار شرم الشيخ، ومن تنظيم شركة "إير كايرو"، وهي إحدى الشركات التابعة للوزارة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

وتابعت الوزارة أنه "من المقرر أن تنظم شركة "إير كايرو" 12 رحلة داخلية أسبوعيا ما بين مطار سفنكس الدولي ومطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان، على أن يتم زيادة الرحلات تدريجيا وفقاً لتزايد حركة السفر".

ولفتت وزارة الطيران المدني المصرية إلى أنه "سيتم بدء تشغيل الرحلات الدولية في مطار سفنكس الدولي في المرحلة القريبة القادمة".

وقال وزير الطيران المدني المصري، الفريق محمد عباس، إن "بدء الرحلات من مطار سفنكس الدولي يأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية".

وأشار إلى أن المطار "يعد واحدا من أهم المطارات التي أهداها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقطاع الطيران المدني، لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بما يسهم في الربط بين المدن السياحية والمناطق الأثرية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية".

ويقع مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة ويقدم خدماته لمناطق: الجيزة، والهرم، وأكتوبر، ومحافظات بنى سويف، والفيوم.

ومن المتوقع أن يكون أحد المطارات التي سيكون لها دور كبير في تنشيط حركة السياحة الثقافية والأثرية وسياحة اليوم الواحد خاصة مع قرب افتتاح المتحف الكبير.

ويحظى المطار بأهمية جغرافية، حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، ووجوده قرب المزارات السياحية في القاهرة والجيزة.

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