«إنتربرايز أيرلندا»: 7 % نمو الصادرات السنوي إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت أيرلندا حرصها على تعزيز الروابط الوثيقة مع الإمارات عاماً بعد عام، حيث تحقق العلاقات الاقتصادية المتنامية منفعة متبادلة لكلا الدولتين، ما يساعد على تعزير فرص الاستثمارات المالية والتجارية.

كما تلعب المساهمات المجتمعية للموظفين الأيرلنديين المستقرّين في الإمارات دوراً مهماً في ترسيخ هذه الروابط. وتتعمق هذه العلاقة مع استمرار نمو صادرات العديد من الشركات الأيرلندية، التي تحظى بدعم إنتربرايز أيرلندا، إلى الإمارات والسعودية، مما يعد أحد المؤشرات على قوة التعاون التجاري. وتشهد الصادرات إلى دولة الإمارات نمواً سنوياً مميزاً بلغ 7 % بحسب أحدث الإحصائيات.

مهارات

وحسبما يشير كونور فاهي، المدير الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في إنتربرايز أيرلندا، فإنه يسهُل ملاحظة الوجود الأيرلندي في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث وصل عدد الأيرلنديين المستقرين على أراضيها إلى أكثر من 10.000 شخص. وفي قطاع التعليم، على سبيل المثال، وصل عدد المدرسين الأيرلنديين في منطقة الخليج العربي إلى نحو 2.000 مدرس، معظمهم يعمل في الإمارات.

تقدم أيرلندا أيضاً الدعم الكبير لأخصائيي قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، حيث يتابع جزء كبير منهم تعليمهم واكتساب المهارات العملية في كلية الجراحين الملكية في أيرلندا، مثل الدكتورة حورية كاظم، إحدى خريجات الكلية المتميزات وأول جراحة في الإمارات.

كما تظهر مساهمة أيرلندا الكبيرة في قطاع الطيران من خلال المديرين التنفيذيين الأيرلنديين الذين يشغلون مناصب عليا في قطاع الطيران، بما في ذلك، كولم ماكلوغلين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لسوق دبي الحرة، التي أصبحت تحت إشرافه واحدة من أكبر وجهات تجارة التجزئة في العالم.

علاقات

وتجمع الإمارات وأيرلندا علاقات وثيقة ومتنامية على مستوى الحكومة الاتحادية من جهة والحكومات المحلية للإمارات من جهة أخرى. وتواصل الحكومتان العمل بشكل وثيق بالاعتماد على هذه العلاقات المتينة، من أجل مشاركة أفضل الممارسات وبناء الخبرات وتشجيع الابتكار.

وقال فاهي: نملك رؤية مشتركة مع دولة الإمارات تركز على دور الحكومة كعامل تمكين أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار وإيجاد الفرص، إذ تسهم العلاقات والشراكات القائمة بين الدولتين في توفير فرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية القائمة.

وتملك إنتربرايز أيرلندا حضوراً مميزاً يمتد لـ20 عاماً في دولة الإمارات، والذي يسهم في ترسيخ التعاون التجاري المشترك وبناء الثقة وتعزيز مستويات الاتصال بين مجتمعات الأعمال. ومن المؤكد أن استمرار علاقة الصداقة الأيرلندية الإماراتية المميزة في السنوات العشرين المقبلة سيلعب دوراً أساسياً في تقوية الروابط وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة.

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