طيران الإمارات تُفعّل اتفاقية المشاركة بالرمز مع باتيك إير الإندونيسية

المصدر: البيان

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قامت طيران الإمارات مؤخراً بتفعيل شراكتها بالرمز مع "باتيك إير Batik Air"، لتوسيع خيارات السفر والوصول لعملائها إلى 25 نقطة في إندونيسيا بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

ووضعت طيران الإمارات بموجب الاتفاقية رمزها على 8 مسارات تديرها "باتيك إير" عبر جاكرتا، إلى كل من باليكبابان ودينباسار وميدان ومانادو وبادانغ وسوراكارتا وسورابايا وماكاسار. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، الوصول بسهولة إلى 17 نقطة إندونيسية محلية أخرى عبر جاكرتا ودينباسار، مثل مدن برايا وسيمارانغ وسورونج وغيرها.

يُذكر أن طيران الإمارات تخدم إندونيسيا منذ أكثر من 30 عاماً، منذ انطلاق أولى رحلاتها إلى جاكرتا في عام 1992، وتواصل المساهمة في دعم نمو قطاعي السفر والتجارة في حيث تنقل السياح الدوليين والمسافرين بغرض الأعمال إلى إندونيسيا، بالإضافة إلى نقل الشحنات الأساسية من وإلى الأسواق العالمية. وأبرمت طيران الإمارات، منذ بضعة أشهر، اتفاقية مشاركة بالرمز مع الناقلة الوطنية الإندونيسية "غارودا"، ما يتيح لعملائها الوصول بسهولة إلى ثماني نقاط محلية في البلاد انطلاقاً من جاكرتا وبالي.

وترتبط طيران الإمارات حالياً باتفاقيات مشاركة بالرمز مع 26 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد، بالإضافة إلى 110 شركاء إنترلاين في جميع أنحاء العالم. وتتيح طيران الإمارات لعملائها الوصول بسهولة وسلاسة إلى أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست. يمكن الاطلاع على تفاصيل شراكات طيران الإمارات بالضغط هنا، بما في ذلك أحدث شريك "باتيك إير".

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