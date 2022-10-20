سوق السفر العربي 2023 يطلق جائزة أفضل جناح مستدام لأول مرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في مجال السفر والسياحة في الشرق الأوسط، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو 2023، عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة لأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم الشركات العارضة لعام 2023.

تم اتخاذ القرار لتكريم الشركات العارضة المشاركة في الحدث، التي أخذت بعين الاعتبار التأثير الذي سيحدثه جناحها على البيئة والجهود التي بذلتها لتقليل أو تعويض بصمة الكربون الخاصة بها.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نحن ندرك المقدار الهائل من الجهد والاستثمار المبذول في تصميم وبناء وتوظيف أجنحة العرض في معرض سوق السفر العربي».

وأضافت كورتيس قائلة: «إن برنامج الجوائز السنوية للشركات العارضة في المعرض لا يثمن الجهود المبذولة من قبل الشركات والأجنحة المشاركة في الحدث فحسب، بل يشجع أيضاً على الأفكار المبتكرة والجديدة والإبداعية».

وأردفت كورتيس قائلة: «ستكون جائزة الاستدامة مفتوحة لجميع العارضين الذين يمكنهم ترشيح أنفسهم بعد قيامهم بتطبيق معايير معينة سيتم وضعها بوضوح في دليل عمليات سوق السفر العربي».

ستشمل المعايير استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء وميزات الجناح ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، إضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، إضافة إلى مبادرات تعويض الكربون.

سيتم الحكم على الجائزة قبل العرض من قبل فريق عمليات سوق السفر العربي مع تقديم المشورة والدعم من قبل خبير الاستدامة المستقل، وسيتم الإعلان عن الفائز في الموقع جنباً إلى جنب مع الفائزين الآخرين في فئة الجوائز.

وستكون الفئات الخمس للجوائز هذا العام هي: جائزة أفضل تصميم للقاعدة، وجائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، وجائزة أفضل ميزة للجناح، وجائزة أفضل جناح جديد، وجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك معرض سوق السفر العربي، وجائزة أفضل جناح مستدام.

كما تم تجديد جائزة أفضل تصميم جناح في المعرض وأصبحت الآن أكثر شمولاً بجائزتين، إحداهما للأجنحة العلوية، والأخرى للتي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً، أما بالنسبة للأجنحة التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً، فقد أضاف سوق السفر العربي معايير إضافية ستأخذ في عين الاعتبار العروض الترويجية قبل المعرض وفي أرض الحدث بهدف استقطاب الزوار.

سيجري التحكيم في اليوم الثاني من المعرض (يوم الثلاثاء 10 مايو) مع الإعلان عن الفائزين في اليوم الثالث من المعرض (يوم الأربعاء 11 مايو)، وستضم اللجنة نخبة من أبرز الصحافيين والمتحدثين في الصناعة.

يسلط معرض سوق السفر العربي في كل عام الضوء على جوانب معينة من السفر، والتي ستكون محورية في تحديد الاتجاه الذي ستتخذه الصناعة للمضي قدماً، كما سيستكشف المعرض كيف ستتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة وتحدد استراتيجيات النمو ضمن قطاعات عمودية رئيسية محددة.

سيقدم معرض سوق السفر العربي 2023 لمتخصصي تجارة السفر العالميين رؤية مستقبلية لكيفية ظهور صناعة السفر والسياحة في السنوات المقبلة من خلال مشاركة آراء ووجهات نظر نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم وخلق فرص عمل كبيرة على مدار الحدث الذي يستمر أربعة أيام.

سيتم تطوير برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2023 خصيصاً لمعالجة قضايا الاستدامة عبر صناعة السفر والسياحة بحضور شخصيات قيادية تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الوجهات وتكنولوجيا السفر والخطوط الجوية والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات والفنادق.

استقطب معرض سوق السفر العربي 2022 أكثر من 24,000 زائر، واستضاف أكثر من 31,000 مشارك، بما في ذلك 1600 جهة عارضة من 151 دولة عبر 10 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

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