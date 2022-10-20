فلاي دبي تطلق تصميماً جديداً لبوابتها الخاصة بوكلاء السفر شركائها التجاريين

المصدر: البيان

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أعادت فلاي دبي إطلاق وتصميم بوابتها الخاصة بوكلاء السفر شركائها التجاريين لتوفر خدمات أفضل لمختلف شركائها من وكالات السفر.

أعيد تصميم بوابة وكالة السفر الخاصة بالشركاء من وكالات السفر بوجهها الجديد لتوفر تجربة أحدث عبر خدمات الإنترنت مع مجموعة من الميزات المتقدمة وأدوات الخدمة الذاتية، والتي تلبي احتياجات شركاء السفر التجاريين.

تتضمن البوابة التي تم تجديدها وظائف محسنة لوكلاء السفر عند إنشاء أو تعديل حجوزات الركاب وتقدم ميزات جديدة داخل قسم إدارة الوكالة فضلا عن كفاءة أكبر وسهولة في الاستخدام. تمت ترقية البوابة الجديدة باستخدام أحدث التقنيات من حيث خدمة الفواتير والتسويات (BSP) من أياتا لتسهيل المدفوعات.

وتعليقًا على تحديث بوابة وكالة السفر، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا إطلاق بوابة وكالة السفر المحسّنة حديثًا لمزيد من الدعم والتواصل مع شركائنا التجاريين في مجال السفر. في فلاي دبي ، كان الاستثمار متطلبات شركاء ووكلاء السفر واستخدام ذلك لابتكار منصاتنا الرقمية أمرًا مهمًا دائمًا لضمان أفضل تجربة ممكنة. نحن ممتنون بالدعم المستمر لشركائنا التجاريين في مجال السفر ".

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